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Spor

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan: "Burası Dingo'nun ahırı değil"

Süper Lig'in 7. haftasında Trabzonspor sahasında Pendikspor'u 2-1 mağlup etti. Mücadele sonrasında karşılaşmanın hakemleri hakkında konuşan Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, "Sahadaki terbiyesizliğin sonunun gelmesi lazım. Burası Dingo'nun ahırı değil" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi
18:30 . 30/09/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Trabzonspor'un ligde 12 puanı bulunuyor.

Trabzonspor'un ligde 12 puanı bulunuyor.

Süper Lig'in 7. haftasında Trabzonspor sahasında Pendikspor'u ağırladı. Mücadeleyi bordo-mavili takım 2-1 kazandı. Karşılaşmanın 72. dakikasında Trabzonsporlu oyuncu Batista Mendy, ikinci sarıdan gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı. Bu kart sosyal medyada tartışmalara neden olurken, karşılaşmanın hakemi Bahattin Şimşek'in yanlış karar verdiği ifade edildi.


Mücadele sonrasında açıklamalarda bulunan Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, karşılaşmanın hakemine yüklendi. Doğan'ın açıklamaları şu şekilde:


"Bu tip konuşmaları yapmayı seven biri değilim. Teknik anlamda konuşmayacağım. Sahadaki terbiyesizliğin sonunun gelmesi lazım. Burası Dingo'nun ahırı değil. Federasyon hakem fark etmez. Herkes bu işin tedbirini alacak. Kimse kimseyi tahrik etmeye hakkı yok. Terbiyesizlik yapılmayacak. Mendy’nin atıldığı pozisyonda kendisinin gördüğünü söylüyor. Neyi gördüğünü merak ediyorum. Onu açıklayacak. VAR’daki arkadaşa sesleniyorum. Siz hiç düşündüğünüz zaman evinize gittiğiniz zaman nasıl rahat ediyorsunuz? Bu pozisyonu görüyorsunuz ve nasıl rahat ediyorsunuz? Terbiyesizliğe bir son gelmesi lazım. Trabzonspor camiası ile bu şekilde oynanmaz. Herkes ayağını denk alacak."







#Trabzonspor
#Ertuğrul Doğan
#Pendikspor
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