Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan: "Burası Dingo'nun ahırı değil"

"Bu tip konuşmaları yapmayı seven biri değilim. Teknik anlamda konuşmayacağım. Sahadaki terbiyesizliğin sonunun gelmesi lazım. Burası Dingo'nun ahırı değil. Federasyon hakem fark etmez. Herkes bu işin tedbirini alacak. Kimse kimseyi tahrik etmeye hakkı yok. Terbiyesizlik yapılmayacak. Mendy’nin atıldığı pozisyonda kendisinin gördüğünü söylüyor. Neyi gördüğünü merak ediyorum. Onu açıklayacak. VAR’daki arkadaşa sesleniyorum. Siz hiç düşündüğünüz zaman evinize gittiğiniz zaman nasıl rahat ediyorsunuz? Bu pozisyonu görüyorsunuz ve nasıl rahat ediyorsunuz? Terbiyesizliğe bir son gelmesi lazım. Trabzonspor camiası ile bu şekilde oynanmaz. Herkes ayağını denk alacak."