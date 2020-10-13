SÜPER LİG

Perotti ve Serdar Aziz idmanda yok

Göztepe maçı hazırlıklarına devam eden Fenerbahçe'de Diego Perotti ve Serdar Aziz'in sakatlıkları nedeniyle idmanda yer almadığı bildirildi.

Haber Merkezi AA
Sarı-lacivertliler, Erol Bulut yönetiminde çalışmalarını sürdürüyor.

Sarı-lacivertliler, Erol Bulut yönetiminde çalışmalarını sürdürüyor.

Fotoğraf: IHA

Fenerbahçe, Süper Lig'in 5. haftasında 18 Ekim Pazar günü deplasmanda Göztepe ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Erol Bulut yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, milli takımlarda bulunan futbolcuların yer almadığı belirtildi.

Isınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan antrenmanın, pas çalışmalarının ardından üçerli gruplar halinde dar alanda oynanan çift kale maçlarla tamamlandığı bildirildi.

Diego Perotti'nin tedavisine tesislerde devam edildiği, Serdar Aziz'in ise belindeki ağrılar nedeniyle antrenmanda yer almadığı aktarıldı.

Gökhan Gönül'ün takımdan ayrı özel program dahilinde çalıştığı, milli takımdan dönen Garry Rodrigues'in de takımla antrenman yaptığı kaydedildi.

Olay iddia: Fenerbahçe'ye transfer yasağı geliyor
Olay iddia: Fenerbahçe'ye transfer yasağı geliyor

Süper Lig'de 18 ismi kadrosuna katan Fenerbahçe'yle ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. Gazeteci Gökhan Dinç, sarı-lacivertlilere transfer yasağının geleceğini söyledi."Yasak geleceği için 18 transfer yapıldı"BEST FM'deki programında aldığı bilgiyi paylaşan Dinç, "Fenerbahçe'ye yakın birkaç kişiyle görüştüm. Önümüzdeki yıl, yaz dönemi veya ocak ayında; Fenerbahçe'ye UEFA'dan transfer yasağı gelmesi söz konusu. Bu tehlikeyle karşı karşıya olduğu için Fenerbahçe 18 transfer gerçekleştirdi" dedi.Ali Koç döneminin transfer rekoru kırıldıFenerbahçe, Ali Koç'un başkanlık yaptığı süreçte en hareketli transfer dönemini yaşadı.Sarı-lacivertliler, 2018 Haziran'da başkanlığa seçilen Ali Koç'un ilk sezonundaki yaz transfer döneminde 11 oyuncuyu kadrosuna dahil etmişti. Geçen sezon ise birinci transfer döneminde 13 oyuncu ile sözleşme imzalanmıştı.Ali Koç ve yönetimi, beklentilerin uzağında kalınan bu 2 sezonun ardından kesenin ağzını açtı ve 2020-2021'de 18 futbolcu kadroya dahil ederek bu alanda rekor kırdı.Diego Perotti'nin sözleşme detayları belli oldu: Sözleşmede Tolga Ciğerci detayı

Perotti merak edilen soruya cevap verdi: Sakatlığım önemli değil
Perotti merak edilen soruya cevap verdi: Sakatlığım önemli değil

Fenerbahçe'nin Roma'dan kadrosuna kattığı Diego Perotti, sarı-lacivertlilere transfer sürecinden, sakatlık durumuna, oynamak istediği mevkiden, seçtiği forma numarasına kadar birçok soruya cevap verdi. Arjantinli yıldızın Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı açıklamalardan öne çıkanlar şöyle;"Takımın kapasitesi yüksek""Burada olduğum için çok mutluyum. Fenerbahçe'ye katılmak mutluluk verici. Tecrübemle takımıma katkıda bulunacağım. Takımın kapasitesi geniş ve yüksek. Bu sene başarılı olacağız.""Emre Belözoğlu sorularımı çok iyi cevapladı""Emre Belözoğlu ile internet üzerinden görüntülü olarak iki kez konuştuk. Fenerbahçe'ye gelmemi çok istedi. Benim de sorularım oldu. Hepsini çok iyi bir şekilde cevapladı. Sonra sözleşme detayları üzerine konuştuk. 2-3 günde her şey netleşti ve buraya geldim."Diego Perotti'nin sözleşme detayları belli oldu: Sözleşmede Tolga Ciğerci detayı"Cengiz Ünder'le konuştum""Cengiz'le konuştum. Şehir ve takım hakkında bilgiler aldım. Burada oynayan Güney Amerikalı arkadaşlarımla da konuştum. Onlarla da konuşunca şüphem kalmadı. Sosa ile de konuştum. Roma'dan buraya gelmek zor bir karardı ancak burada olmaktan gerçekten çok mutluyum.""Sakatlığım çok önemli değil""Sakatlanma riski futbolda var bunu bilerek oynuyorum. Yaş ilerledikçe bu risk artıyor veya geri dönüşü uzatabiliyor. Sakatlığım çok önemli değil, kas sakatlığı. 1 hafta sonra takımla çalışmalara başlayabilirim. Takıma her şeyimi verip başarılı olmak istiyorum."Fenerbahçe'nin yeni transferi idmanda yok"Boca Juniors'la aynı renkler için mücadele edeceğim""Buradaki atmosfer Güney Amerika'ya özellikle Arjantin'de Boca Juniors'a çok benziyor. İnsanlar çok tutkulu. Fenerbahçe tarihinde birçok kupalara ve başarılara sahip bir takım. Bu şansı değerlendirmek istedim. Fenerbahçe için elimden geleni yapacağım. Daha önce Boca Juniors'la oynadım, aynı renkler için mücadele edeceğim için mutluyum.""Bana verilen seçenekler arasında 21 vardı""Forma numarası olarak 10 numarayı seviyorum ama fazla bir seçeneğim de yoktu. 1 ve 0 sayılarını seviyorum. Bana verilen seçenekler arasında 21 vardı, o yüzden bu numarayı seçtim.""Hücumu düşünen takım gördüm sahada""Karagümrük maçında takım çok hoşuma gitti. Oyun anlamında her zaman hücumu düşünen takım gördüm sahada. Karşı takıma da bakıldığında, başlangıçtaki oyun stillerini değiştirip daha çok atağı düşündüler. Kazandık, önemli olan da bu.""Sol açıkta rahat hissediyorum""Sol açık pozisyonunda en iyi performansımı sergiledim her zaman. Sağ açık ve forvet arkası pozisyonlarında oynadığım oldu. Ancak kendimi sol açıkta daha rahat hissediyorum.""Fenerbahçe-Galatasaray derbisini duymuştum""Burada, Fenerbahçe-Galatasaray derbisini, mücadelesini daha önce duymuştum. Kariyerimde birçok derbilerde bulundum. Bunlar futbolda güzel şeyler. Ben hala mücadeleciyim, hırsım yüksek ve Fenerbahçe için elimden gelen her şeyi yapacağım.Papiss Cisse: Farklı kulüplerden teklifler aldım

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