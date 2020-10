Perotti ve Serdar Aziz idmanda yok

Fenerbahçe, Süper Lig'in 5. haftasında 18 Ekim Pazar günü deplasmanda Göztepe ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Erol Bulut yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, milli takımlarda bulunan futbolcuların yer almadığı belirtildi.

Isınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan antrenmanın, pas çalışmalarının ardından üçerli gruplar halinde dar alanda oynanan çift kale maçlarla tamamlandığı bildirildi.

Diego Perotti'nin tedavisine tesislerde devam edildiği, Serdar Aziz'in ise belindeki ağrılar nedeniyle antrenmanda yer almadığı aktarıldı.

Gökhan Gönül'ün takımdan ayrı özel program dahilinde çalıştığı, milli takımdan dönen Garry Rodrigues'in de takımla antrenman yaptığı kaydedildi.

