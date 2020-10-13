Olay iddia: Fenerbahçe'ye transfer yasağı geliyor

Süper Lig'de 18 ismi kadrosuna katan Fenerbahçe'yle ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. Gazeteci Gökhan Dinç, sarı-lacivertlilere transfer yasağının geleceğini söyledi.

"Yasak geleceği için 18 transfer yapıldı"

BEST FM'deki programında aldığı bilgiyi paylaşan Dinç, "Fenerbahçe'ye yakın birkaç kişiyle görüştüm. Önümüzdeki yıl, yaz dönemi veya ocak ayında; Fenerbahçe'ye UEFA'dan transfer yasağı gelmesi söz konusu. Bu tehlikeyle karşı karşıya olduğu için Fenerbahçe 18 transfer gerçekleştirdi" dedi.

Ali Koç döneminin transfer rekoru kırıldı

Fenerbahçe, Ali Koç'un başkanlık yaptığı süreçte en hareketli transfer dönemini yaşadı.

Sarı-lacivertliler, 2018 Haziran'da başkanlığa seçilen Ali Koç'un ilk sezonundaki yaz transfer döneminde 11 oyuncuyu kadrosuna dahil etmişti. Geçen sezon ise birinci transfer döneminde 13 oyuncu ile sözleşme imzalanmıştı.

Ali Koç ve yönetimi, beklentilerin uzağında kalınan bu 2 sezonun ardından kesenin ağzını açtı ve 2020-2021'de 18 futbolcu kadroya dahil ederek bu alanda rekor kırdı.

Diego Perotti'nin sözleşme detayları belli oldu: Sözleşmede Tolga Ciğerci detayı Yeni sezon için takımda büyük bir değişikliği giden Fenerbahçe, transfer dönemini en başarılı kapatan kulüp oldu. Transferin son saatlerine kadar mesaisi bitmeyen Fenerbahçe'de 18 yeni isim kadroya dahil edilirken 15 isimle ise yollar ayrıldı. Takım bütçesi 56 milyon euroya düşürüldüSarı-lacivertlilerde yeni oyuncular kadroya katılırken, transferlere ne kadar maaş verileceği açıklanmadı. Bu konuda son olarak toplu bir açıklama yapan Fenerbahçe Kulübü, takım bütçesinin 56 milyon euroya düşürüldüğü duyuruldu. Sarı-lacivertliler, transfer döneminde 23,1 milyon euro transfer geliri (bonservis) elde ettiklerini, 14,6 milyon euro transfer harcaması yaptıklarını ve toplamda ise 8,5 milyon euro transfer karı elde ettiklerini açıkladı.Fenerbahçe Kulübü yaz transfer dönemindeki harcamalarını açıkladıDiego Perotti'nin sözleşme detaylarıbeINSPORTS muhabiri Mert Yüksektepe'nin haberine göre Fenerbahçe, Diego Perotti'ye net bir maaş ödemeyecek. Sarı-lacivertliler Tolga Ciğerci'de olduğu gibi, Perotti'ye de sakatlığından dolayı net maaş ödemek yerine oynadığı karşılaşmalara göre maç başı ücret ödeyecek.🔹—Perotti detay—🔹•*Perotti‘nin şu an sakatlığı bulunuyor . Fenerbahçe Kulubü oyuncuyla maç başı ücrete dayalı bir sözleşme imzaladı .Oyuncu , oynadığı maça göre ücret alacak . ( Tolga Ciğerci’de olduğu gibi)— Mert Yüksektepe (@mertyuksektepee) October 7, 2020 Diego Perotti geçtiğimiz sezon Roma formasıyla çıktığı 26 karşılaşmada 6 gol ve 4 asistle oynadı.Galeri: Süper Lig'in en değerli oyuncuları belli oldu



