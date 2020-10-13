Olay iddia: Fenerbahçe'ye transfer yasağı geliyor

Bu sezon yaptığı transferlerle adından sıkça söz ettiren Fenerbahçe hakkında çarpıcı bir iddia gündeme geldi. Sarı-lacivertlilere UEFA'dan transfer yasağı gelmesinin söz konusu olduğu bildirildi.
Haber MerkeziYeni Şafak
Süper Lig'de 18 ismi kadrosuna katan Fenerbahçe'yle ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. Gazeteci Gökhan Dinç, sarı-lacivertlilere transfer yasağının geleceğini söyledi.
"Yasak geleceği için 18 transfer yapıldı"
BEST FM'deki programında aldığı bilgiyi paylaşan Dinç, "Fenerbahçe'ye yakın birkaç kişiyle görüştüm. Önümüzdeki yıl, yaz dönemi veya ocak ayında; Fenerbahçe'ye UEFA'dan transfer yasağı gelmesi söz konusu. Bu tehlikeyle karşı karşıya olduğu için Fenerbahçe 18 transfer gerçekleştirdi" dedi.
Ali Koç döneminin transfer rekoru kırıldı
Fenerbahçe, Ali Koç'un başkanlık yaptığı süreçte en hareketli transfer dönemini yaşadı.
Sarı-lacivertliler, 2018 Haziran'da başkanlığa seçilen Ali Koç'un ilk sezonundaki yaz transfer döneminde 11 oyuncuyu kadrosuna dahil etmişti. Geçen sezon ise birinci transfer döneminde 13 oyuncu ile sözleşme imzalanmıştı.
Ali Koç ve yönetimi, beklentilerin uzağında kalınan bu 2 sezonun ardından kesenin ağzını açtı ve 2020-2021'de 18 futbolcu kadroya dahil ederek bu alanda rekor kırdı.
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