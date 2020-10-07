Diego Perotti'nin sözleşme detayları belli oldu: Sözleşmede Tolga Ciğerci detayı

Yeni sezon için takımda büyük bir değişikliği giden Fenerbahçe, transfer dönemini en başarılı kapatan kulüp oldu. Transferin son saatlerine kadar mesaisi bitmeyen Fenerbahçe'de 18 yeni isim kadroya dahil edilirken 15 isimle ise yollar ayrıldı.

Takım bütçesi 56 milyon euroya düşürüldü

Sarı-lacivertlilerde yeni oyuncular kadroya katılırken, transferlere ne kadar maaş verileceği açıklanmadı. Bu konuda son olarak toplu bir açıklama yapan Fenerbahçe Kulübü, takım bütçesinin 56 milyon euroya düşürüldüğü duyuruldu.

Sarı-lacivertliler, transfer döneminde 23,1 milyon euro transfer geliri (bonservis) elde ettiklerini, 14,6 milyon euro transfer harcaması yaptıklarını ve toplamda ise 8,5 milyon euro transfer karı elde ettiklerini açıkladı.

Fenerbahçe Kulübü yaz transfer dönemindeki harcamalarını açıkladı Fenerbahçe Kulübü, transfer döneminde 23,1 milyon euro transfer geliri aldıklarını, 14,6 milyon euro transfer harcaması yaptıklarını ve toplamda ise 8,5 milyon euro transfer karı elde ettiklerini açıkladı.Sarı-lacivertli kulübün Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklama şöyle;"Futbol A Takımımızın yeni sezon yapılanması dün itibarıyla tamamlanmıştır. Toplamda 18 yeni oyuncu takımımıza katılmış, 10'u kiralık olmak üzere 21 oyuncu takımımızdan ayrılmıştır.Tüm bu yapılanma neticesinde, 23,1 milyon euro transfer geliri (bonservis) elde edilmiş, 14,6 milyon euro transfer harcaması yapılmıştır. Toplamda ise 8,5 milyon euro transfer karı elde edilmiştir. 2020-21 sezon başı itibarıyla geçen sezonlar ile karşılaştırmalı oyuncu garanti ücret ve fesih giderlerimiz ile tüm teknik kadromuzun, kulüp personelimizin ve vergilerimizin de içinde olduğu personel bütçelerimiz aşağıdaki gibi şekillenmiştir. Tüm bu rakamlara bakıldığında, 2020-2021 sezonu oyuncu garanti ücretleri ve fesih bedelleri 35.9 milyon Euro olmuş, teknik kadromuz dahil tüm futbol takımı personelimizin de içinde olduğu, vergiler dahil bütçemiz ise 56 milyon Euro şeklinde gerçekleşmiştir. 2020-21 sezonuna ait tüm transferlerimiz, TFF Kulüp Lisans Kurul'u tarafından kulübümüze tanınan Takım Harcama Limiti dahilinde incelenmiş ve onaylanmıştır."Fenerbahçe Kulübü KAP'a yaptığı bildirimde 2017-2018 sezonunda 93.3 milyon Euro olan takım bütçesinin 2020-2021 sezonunda 56 milyon Euro'ya düşürüldüğünü açıkladı https://t.co/YkXn8jLAJV— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) October 6, 2020

Diego Perotti'nin sözleşme detayları

beINSPORTS muhabiri Mert Yüksektepe'nin haberine göre Fenerbahçe, Diego Perotti'ye net bir maaş ödemeyecek. Sarı-lacivertliler Tolga Ciğerci'de olduğu gibi, Perotti'ye de sakatlığından dolayı net maaş ödemek yerine oynadığı karşılaşmalara göre maç başı ücret ödeyecek.

🔹—Perotti detay—🔹



•*Perotti‘nin şu an sakatlığı bulunuyor . Fenerbahçe Kulubü oyuncuyla maç başı ücrete dayalı bir sözleşme imzaladı .Oyuncu , oynadığı maça göre ücret alacak . ( Tolga Ciğerci’de olduğu gibi) — Mert Yüksektepe (@mertyuksektepee) October 7, 2020