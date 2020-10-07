Diego Perotti'nin sözleşme detayları belli oldu: Sözleşmede Tolga Ciğerci detayı

Yeni sezon için takımda büyük bir değişikliği giden Fenerbahçe, transfer dönemini en başarılı kapatan kulüp oldu. Transferin son saatlerine kadar mesaisi bitmeyen Fenerbahçe'de 18 yeni isim kadroya dahil edilirken 15 isimle ise yollar ayrıldı.
Takım bütçesi 56 milyon euroya düşürüldü
Sarı-lacivertlilerde yeni oyuncular kadroya katılırken, transferlere ne kadar maaş verileceği açıklanmadı. Bu konuda son olarak toplu bir açıklama yapan Fenerbahçe Kulübü, takım bütçesinin 56 milyon euroya düşürüldüğü duyuruldu.
Sarı-lacivertliler, transfer döneminde 23,1 milyon euro transfer geliri (bonservis) elde ettiklerini, 14,6 milyon euro transfer harcaması yaptıklarını ve toplamda ise 8,5 milyon euro transfer karı elde ettiklerini açıkladı.
Diego Perotti'nin sözleşme detayları
beINSPORTS muhabiri Mert Yüksektepe'nin haberine göre Fenerbahçe, Diego Perotti'ye net bir maaş ödemeyecek. Sarı-lacivertliler Tolga Ciğerci'de olduğu gibi, Perotti'ye de sakatlığından dolayı net maaş ödemek yerine oynadığı karşılaşmalara göre maç başı ücret ödeyecek.
🔹—Perotti detay—🔹
•*Perotti‘nin şu an sakatlığı bulunuyor . Fenerbahçe Kulubü oyuncuyla maç başı ücrete dayalı bir sözleşme imzaladı .Oyuncu , oynadığı maça göre ücret alacak . ( Tolga Ciğerci’de olduğu gibi)
🔹—Perotti detay—🔹
- Diego Perotti geçtiğimiz sezon Roma formasıyla çıktığı 26 karşılaşmada 6 gol ve 4 asistle oynadı.
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