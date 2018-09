Philipp Lahm'dan oylamada alkış alan tavır

UEFA'nın EURO 2024'ü Almanya'ya verdiği organizasyon sonrasında basın mensuplarının 'neden sevinmediniz?' sorusuna cevap verdi. Almanların efsane ismi, "Türkler bunun için çok çalışmıştı, onlara saygımızdan dolayı sevincimizi düzeyli tuttuk" ifadesini kullandı.

Lahm'ın bu açıklamaları Türk kamuoyu tarafından da ilgi gördü. Futbolculuğu döneminde tüm futbol camiası tarafından takdir gören oyuncu oylama salonundaki bu tavrıyla bir kez daha herkesin saygısını kazandı.

Spor hayatım boyunca kazananın yanında bir de kaybeden olduğunu öğrendim. Bu yüzden kaybeden tarafa saygıdan ötürü büyük bir sevinç gösterisinde bulunmadık.

Ricardo Faty'den EURO 2024 isyanı: Kendi aranızda oynayın Ankaragücü'nün Senegalli oyuncusu Ricardo Faty, Almanya'ya turnuvayı veren UEFA için flaş bir açıklamada bulundu. Organizasyonun Türkiye'ye verilmemesine tepki gösteren Faty, sosyal medya paylaşımında yaptığı açıklamada, "1996 ve 2006'dan sonra tekrar Almanya. Eğer bunu Türkiye'ye vermiyorsanız, başka kimseye vermemelisiniz. Kendi aranızda Avrupa Şampiyonası düzenlemeye devam" ifadelerini kullandı.Faty diğer paylaşımında ise "Stadyumlar hazır. En iyi turistik ülkelerden birisi. Gerçek futbol ülkesi. Ama siz aynı ülkeyi seçiyorsunuz" dedi.Germany again after 1996 and 2006 and after France... If you don’t give this one to Turkey. You give it to nobody else pffff... 😒 #KeepDoingEuroBetweenYourself— Ricardo Faty (@rickyfaty) 27 Eylül 2018