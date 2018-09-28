Philipp Lahm'dan oylamada alkış alan tavır

UEFA'nın EURO 2024'ü Almanya'ya verdiği organizasyonda Almanların efsane oyuncusu Philipp Lahm yaptığı açıklamayla Türk kamuoyundan bile takdir gördü. Oylamayı kazandıktan sonra düzeyli bir sevinç yaşayan Lahm, basın mensuplarının konuyla ilgili sorusuna "Türkler bunun için çok çalışmıştı, onlara saygımızdan dolayı sevincimizi düzeyli tuttuk" dedi.
Haber MerkeziYeni Şafak
UEFA'nın EURO 2024'ü Almanya'ya verdiği organizasyon sonrasında basın mensuplarının 'neden sevinmediniz?' sorusuna cevap verdi. Almanların efsane ismi, "Türkler bunun için çok çalışmıştı, onlara saygımızdan dolayı sevincimizi düzeyli tuttuk" ifadesini kullandı.
Lahm'ın bu açıklamaları Türk kamuoyu tarafından da ilgi gördü. Futbolculuğu döneminde tüm futbol camiası tarafından takdir gören oyuncu oylama salonundaki bu tavrıyla bir kez daha herkesin saygısını kazandı.
Spor hayatım boyunca kazananın yanında bir de kaybeden olduğunu öğrendim. Bu yüzden kaybeden tarafa saygıdan ötürü büyük bir sevinç gösterisinde bulunmadık.
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