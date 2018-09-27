UEFA'dan iki yüzlü tutum

UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, EURO 2024’ü düzenleme hakkının Almanya’ya verilmesinin ardından açıklamalarda bulundu.

UEFA Başkanı Ceferin, “Prosedür şeffaftı. Oylama demokratik oldu. Her demokratik karar, haklı bir karardır. Söyleyebileceğim tek şey fantastik bir EURO 2024 bekliyorum. İki ülkeden yalnızca biri EURO 2024’ü düzenleyecekti. Ayrıca, değerlendirme raporu sonucunda Türkiye’de düzenlemenin bazı riskleri vardı. Türkiye’nin insan hakları aksiyon planı eksikti. Otel kapasitesi limitliydi. Birçok şehir için bazı endişeler vardı" diye konuştu.

Ceferin'in bu açıklamaları tepki çekerken Almanya'nın ırkçılıkla ilgili dosyalarının değerlendirmede dikkate alınmaması oylama ile ilgili şüpheleri de beraberinde getirdi. Ayrıca Türkiye'nin otel kapasitesiyle ilgili açıklamaları komik bulundu.

UEFA'nın şimdiye kadar Almanya'ya verdiği organizasyonlar;

―1959 Şampiyonlar Ligi finali

―1979 ŞL finali

―1988 ŞL finali

―EURO1988

―1993 ŞL finali

―1997 ŞL finali

―2001 UEFA Kupası finali

―2004 ŞL finali

―2010 UEFA Kupası finali

―2012 ŞL finali

―2015 ŞL finali

―EURO2024



