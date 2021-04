Podolski isyan etti: "Bu proje iğrenç"

Antalyaspor forması giyen Lukas Podolski, İngiltere, İspanya ve İtalya'dan 12 kulübün Avrupa Süper Ligi adıyla yeni bir turnuva düzenlenmesi konusunda anlaşmaya varmasını eleştirdi.

Podolski, sosyal medya hesabından "Süper Lig'i durdur" etiketiyle yaptığı paylaşımda, "Bugün çılgın haberlerle uyanıyorum. İnancıma bir hakaret. Futbol mutluluktur, özgürlüktür, tutkudur, taraftarlardır ve herkes içindir. Bu proje iğrenç, adil değil ve temsil ettiğim kulüpleri görmek beni hayal kırıklığına uğrattı. Buna karşı savaşın " ifadelerini kullandı.

Daha önce Bayern Münih, Köln, Arsenal, Inter, Vissel Kobe ve Galatasaray forması da giyen 35 yaşındaki futbolcunun paylaşımı, kısa sürede çok fazla beğeni ve yorum aldı.

REKLAM

Today I wake up to crazy news! 😡 An insult to my belief: football is happiness, freedom, passion, fans and is for everyone. This project is disgusting, not fair and I’m disappointed to see clubs I represented involved. Fight against this! 💪🏻❤️⚽️ #StopTheSuperLeague — Lukas-Podolski.com (@Podolski10) April 19, 2021