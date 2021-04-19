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Spor Podolski isyan etti "Bu proje iğrenç"
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Podolski isyan etti: "Bu proje iğrenç"

Antalyaspor'un Alman yıldızı Lukas Podolski, Avrupa Süper Ligi'ne tepkisini 'iğrenç ve 'adil değil' ifadeleriyle dile getirdi.

Haber Merkezi AA
Podolski isyan etti: Bu proje iğrenç
Podolski bu sezon Süper Lig'de çıktığı 27 maçta 3 gol atarken 2 de asist kaydetti.

Antalyaspor forması giyen Lukas Podolski, İngiltere, İspanya ve İtalya'dan 12 kulübün Avrupa Süper Ligi adıyla yeni bir turnuva düzenlenmesi konusunda anlaşmaya varmasını eleştirdi.

Podolski, sosyal medya hesabından "Süper Lig'i durdur" etiketiyle yaptığı paylaşımda, "Bugün çılgın haberlerle uyanıyorum. İnancıma bir hakaret. Futbol mutluluktur, özgürlüktür, tutkudur, taraftarlardır ve herkes içindir. Bu proje iğrenç, adil değil ve temsil ettiğim kulüpleri görmek beni hayal kırıklığına uğrattı. Buna karşı savaşın " ifadelerini kullandı.

Daha önce Bayern Münih, Köln, Arsenal, Inter, Vissel Kobe ve Galatasaray forması da giyen 35 yaşındaki futbolcunun paylaşımı, kısa sürede çok fazla beğeni ve yorum aldı.

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