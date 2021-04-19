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Mustafa Cengiz'den Avrupa Süper Ligi'ne açık kapı

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, Avrupa Süper Ligi hakkında açıklama yaptı. Cengiz, "Şu an için resmi bir teklif yok. Galatasaray menfaatleri neyi gerektirirse onu yaparım" dedi.

Haber Merkezi DHA
Mustafa Cengizden Avrupa Süper Ligine açık kapı
Mustafa Cengiz

Real Madrid, Barcelona, Atletico Madrid, Liverpool, Manchester City, Manchester United, Arsenal, Chelsea, Tottenham Hotspur, Juventus, Inter ve Milan kulüplerinden yapılan ortak açıklamayla Avrupa Süper Ligi'nin kurulması kararı sonrası organizasyona Türkiye'den de Galatasaray'ın dahil olacağı iddia edildi.

Avrupa futbolunda yaşanan bu kritik olayla ilgili açıklamalarda bulunan Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, kendilerine gelen şu an için bir resmi teklif bulunmadığını belirtti.

"Böyle bir teklif gelirse, camiamızın menfaatleri doğrultusunda hareket ederiz"


Cengiz, “Galatasaray menfaatleri neyi gerektirirse onu yaparım. Tabii ki camianın izni ve onayı olmadan karar veremeyiz. Avrupa’da bütün büyük kulüplerin başkanları benim yakın dostum. Özellikle Real Madrid Kulübü Başkanı Perez ile ayrı bir dostluğumuz var. Hatta bir maç sonrası torunum Mert’e hediye ettiği formayı unutamam. Dediğim gibi şu an için bize gelen resmi bir teklif yok. Böyle bir teklif gelirse, camiamızın menfaatleri doğrultusunda hareket ederiz" diye konuştu.

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SPOR
Avrupa Süper Lig'i için Galatasaray iddiası

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