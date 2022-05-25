Rachid Ghezzal: Beşiktaş en üstte olacak

Beşiktaş’ın geçen sezon yaşadığı şampiyonlukta büyük pay sahibi olan ve kiralık olan sözleşmesinin bitmesiyle birlikte bonservisi ile takıma katılan Rachid Ghezzal, bu sezonu kötü geçirdiklerini ancak seneye daha iyi olacaklarını söyledi. Cezayirli oyuncu, Instagram hesabından taraftarlara mesaj gönderdi. Ghezzal yaptığı açıklamada yeni sezonda daha çok çalışacaklarının mesajını taraftarlara verdi.

30 yaşındaki oyuncu “Bu yıl da Türkiye’de ve Beşiktaş’ta olduğum için çok mutluyum. Zor bir sezonu kupayla bitirmek çok güzeldi. Takım olarak birlikteliğimizi her daim coşkulu taraftarımıza borçluyuz ve destekleri için minnettarız. Yeni sezonda daha çok çalışarak, Beşiktaş’ı en üst seviyeye çıkartmak için çok çalışacağız... Kupalarla dolu bir sezona hazırlanmak için şimdiden enerji toplamaya başladık. Haydi Beşiktaş” ifadelerini kullandı.

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Takımın üstünde oynadı

Geçen sezon teknik direktör Sergen Yalçın ile yaşanan şampiyonlukta en büyük pay sahiplerinden birisi olan Cezayirli oyuncu 35 maçta 8 gol ve 18 asistlik performans sergilemişti. Bu performansının ardından Leicester City’de olan bonservisi 3 milyon Euro karşılığında alınan ve 3 yıllık sözleşme imzalanan Cezayirli oyuncu, bu sezon 42 maça çıkarken, 5 gol ve 6 asistlik performans sergiledi. Birçok maçta öne çıkan ve hücum oyuncularını paslarıyla besleyen Ghezzal, bu sezon golcülerin gazabına uğradı. Özellikle Batshuayi’nin yetersiz performansı 30 yaşındaki futbolcunun asist sayısının düşük kalmasına neden oldu. Ghezzal, takımda liderliğiyle de dikkat çekti.

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