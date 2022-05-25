Spor Rachid Ghezzal Beşiktaş en üstte olacak
FUTBOL FUTBOL

Rachid Ghezzal: Beşiktaş en üstte olacak

Beşiktaş'ın Cezayirli yıldızı Rachid Ghezzal, kötü bir sezon geçirdiklerini belirterek, “Takım olarak birlikteliğimizi her daim coşkulu taraftarımıza borçluyuz ve destekleri için minnettarız. Kupalarla dolu bir sezona hazırlanmak için şimdiden enerji toplamaya başladık” ifadelerini kullandı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Rachid Ghezzal: Beşiktaş en üstte olacak
Rachid Ghezzal 2024 yılında sona eriyor.

Beşiktaş’ın geçen sezon yaşadığı şampiyonlukta büyük pay sahibi olan ve kiralık olan sözleşmesinin bitmesiyle birlikte bonservisi ile takıma katılan Rachid Ghezzal, bu sezonu kötü geçirdiklerini ancak seneye daha iyi olacaklarını söyledi. Cezayirli oyuncu, Instagram hesabından taraftarlara mesaj gönderdi. Ghezzal yaptığı açıklamada yeni sezonda daha çok çalışacaklarının mesajını taraftarlara verdi.

30 yaşındaki oyuncu “Bu yıl da Türkiye’de ve Beşiktaş’ta olduğum için çok mutluyum. Zor bir sezonu kupayla bitirmek çok güzeldi. Takım olarak birlikteliğimizi her daim coşkulu taraftarımıza borçluyuz ve destekleri için minnettarız. Yeni sezonda daha çok çalışarak, Beşiktaş’ı en üst seviyeye çıkartmak için çok çalışacağız... Kupalarla dolu bir sezona hazırlanmak için şimdiden enerji toplamaya başladık. Haydi Beşiktaş” ifadelerini kullandı.

  • Takımın üstünde oynadı
  • Geçen sezon teknik direktör Sergen Yalçın ile yaşanan şampiyonlukta en büyük pay sahiplerinden birisi olan Cezayirli oyuncu 35 maçta 8 gol ve 18 asistlik performans sergilemişti. Bu performansının ardından Leicester City’de olan bonservisi 3 milyon Euro karşılığında alınan ve 3 yıllık sözleşme imzalanan Cezayirli oyuncu, bu sezon 42 maça çıkarken, 5 gol ve 6 asistlik performans sergiledi. Birçok maçta öne çıkan ve hücum oyuncularını paslarıyla besleyen Ghezzal, bu sezon golcülerin gazabına uğradı. Özellikle Batshuayi’nin yetersiz performansı 30 yaşındaki futbolcunun asist sayısının düşük kalmasına neden oldu. Ghezzal, takımda liderliğiyle de dikkat çekti.

Ozan Tufan Beşiktaş'a transfer olacak mı?
SPOR
Ozan Tufan Beşiktaş'a transfer olacak mı?


Hayaldi gerçek oldu

Hayaldi gerçek oldu

​Uçan otomobilin tanıtımı yapıldı.
Türk ustanınmuhteşem yeteneği

Türk ustanın
muhteşem yeteneği

​Aldığında ne haldeydi: Son hali inanılmaz.
Gündüz Kartal gece Yarasa oluyorlar

​Türkiye'de ilk ve tek: Dünyanın gözü onların üzerinde.

İslamiyet'i kabul eden ilk Türk devleti Karahanlılar'dan kalma.
Eğlence ve lezzet dolu festival

Eğlence ve lezzet dolu festival

Balıkesir'e özgü 30 çeşit yöresel ürün görücüye çıkacak.

​Yılan gibi kıvrılarak ilerliyordu: Vatandaşlar buldu.

​Özel izinle üretilebiliyor.

Çiftçilerin korkulu rüyası arazileri istila etti: İlk defa karşılaştık!

​Ukrayna-Rusya savaşıyla önemi artmıştı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.