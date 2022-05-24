Ozan Tufan Beşiktaş'a transfer olacak mı?

Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan Mesut Özil ve Ozan Tufan'ın geleceği henüz netlik kazanmadı. Sarı-lacivertlilerde, Watford'a kiralanan fakat daha sonra geri dönen Ozan Tufan'ın Beşiktaş'ın gündeminde olduğu iddia edilmişti.

"Bu sene teklif yok"

Katıldığı bir televizyon programında açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, 27 yaşındaki oyuncu için herhangi bir teklif almadıklarını söyledi. Koç, "Beşiktaş geçen sene Ozan Tufan'ı istedi ama bu sene bir şey yok" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'ye geri döndükten sonra ligde sadece 6 karşılaşmada süre alan Ozan Tufan, yönetim ve İsmail Kartal tarafından kadro dışı bırakılmıştı.

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