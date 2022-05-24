Spor Ozan Tufan Beşiktaşa transfer olacak mı?
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Ozan Tufan Beşiktaş'a transfer olacak mı?

Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan Ozan Tufan'ın Beşiktaş' a transfer olacağı iddia edilmişti. Sarı-lacivertli kulübün başkanı Ali Koç, şu an için kendilerine bir teklif gelmediğini söyledi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Ozan Tufan Beşiktaşa transfer olacak mı?
Ozan Tufan şu anda Fenerbahçe'de kadro dışı kalmış durumda.

Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan Mesut Özil ve Ozan Tufan'ın geleceği henüz netlik kazanmadı. Sarı-lacivertlilerde, Watford'a kiralanan fakat daha sonra geri dönen Ozan Tufan'ın Beşiktaş'ın gündeminde olduğu iddia edilmişti.

"Bu sene teklif yok"

Katıldığı bir televizyon programında açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, 27 yaşındaki oyuncu için herhangi bir teklif almadıklarını söyledi. Koç, "Beşiktaş geçen sene Ozan Tufan'ı istedi ama bu sene bir şey yok" ifadelerini kullandı.

  • Fenerbahçe'ye geri döndükten sonra ligde sadece 6 karşılaşmada süre alan Ozan Tufan, yönetim ve İsmail Kartal tarafından kadro dışı bırakılmıştı.

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