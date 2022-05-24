Fenerbahçe Başkanı Ali Koç açıkladı: Sörloth mu Suarez mi?

Teknik direktör arayışlarında sona yaklaşan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları da devam ediyor. Katıldığı bir televizyon programında açıklamalarda bulunan sarı-lacivertli kulübün başkanı Ali Koç, gündemdeki transfer iddialar hakkında konuştu. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"Tutmak istiyoruz"

"Kim Min-Jae son yıllarda yapılan en iyi transfer, Vitor Pereira'nın hediyesi. Miguel Crespo da öyle. Bebeği ve karısı var, buradan çok memnun. Gitmesi için somut bir şey yok ama işin başındayız. Kazanacağımıza inandığı bir kadro ile bir sene daha kalır. Dünya Kupası'nı geçirir. Herkes, onu çok seviyor. Onu tutmayacağımızı bilerek aldık. İnşallah bu sene tutarız."

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"Jesus ve Kartal, Mert Hakan'ın kalmasını istedi"

"Mert Hakan Yandaş için CSKA Moskova resmi başvuru yapmadı ama küçük bir faks yolladı. Bizim futbolcumuz satılık değil. Mert Hakan'ın saha içi ve saha dışı karakteri, futbolunun dışında çok önemli. Menajerler onu pazarlamaya çalışıyorsa, gerekli başvuruyu yapacağız. Oyuncuya 'Şu kadar maaş alırsın' falan denilmiş. İsmail Kartal ve Jorge Jesus, '12-13 oyuncu kalsın' diyor. Onların içinde de Mert Hakan var. Çok yüksek rakam gelir, bakarız. Mert Hakan satılık değil."

"Altay kalacak"

"Altay Bayındır kalacak. Her kulübe Altay gibi sporcular nasip olsun. Miguel Crespo için eleştirildik, şimdi neler deniyor. Diego Rossi'nin çok taliplisi var."

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"Maşından isteriz"

"Manchester United'da 34 yaşında (Edinson Cavani) bir oyuncu var, 6.7 milyon euro maaşı var. 'İster misiniz?', dediler. 'Maaşından bir kısmını isteriz' dedim."

"Sörloth'u isterim"

"Luis Suarez ve Alexander Sörloth, fiyatları aynı, şartları aynı. Hangisini istersiniz?" sorusuna Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, "Açlığı ve yaşından dolayı Sörloth'u seçerim. Almanya'da istenilen gibi olmamış. Leipzig ile konuştuk. 12-16 milyon euro bonservisi var. Artık kiralık gitmek istemez" yanıtını verdi.