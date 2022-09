Rangers - Napoli maçı ertelendi

UEFA Şampiyonlar Ligi A grubu 2. hafta maçları öncesi Rangers - Napoli maçının güvenlik gerekçesiyle ertelendiğini duyurdu.

UEFA'dan yapılan erteleme nedeniyle ilgili açıklamada, Kraliçe II. Elizabeth'in vefatı nedeniyle ilan edilen ulusal yastan ötürü polis kaynaklarının kısıtlı olması ve planlama sorunlarının yaşandığı ifade edildi.

Rangers - Napoli maçı ne zaman oynanacak?

UEFA Şampiyonlar Ligi A grubu 2. hafta maçlarında 13 Eylül Salı günü oynanması planlanan Rangers - Napoli maçı, erteleme sebebiyle 14 Eylül Çarşamba günü oynanacak.

Maçta deplasman taraftarlarına izin verilmeyeceği ve sporda adalet gereği olarak, Napoli'deki rövanş maçında da Rangers taraftarlarına izin verilmeyeceği belirtildi.

Kraliçe II. Elizabeth'in vefatından dolayı alınacak güvenlik tedbirlerinin zorlukları nedeniyle, Rangers-Napoli maçı 13 Eylül'den 14 Eylül'e ertelendi. pic.twitter.com/18TX4531WS REKLAM September 11, 2022

#RangersFC can today confirm the upcoming UEFA Champions League match with SSC Napoli at Ibrox has been rescheduled for Wednesday, 14 September at 8pm.https://t.co/toCIBp8gkO pic.twitter.com/4qGVuIbYNe — Rangers Football Club (@RangersFC) September 11, 2022

SPOR Trabzonspor'da iki yıldız kadroda yok