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Rangers - Napoli maçı ertelendi

UEFA, İskoçya'nın Rangers ile İtalya'nın Napoli takımları arasında 13 Eylül Salı günü oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu maçının Kraliçe II. Elizabeth'in vefatı nedeniyle güvenlik tedbirlerinin zorlukları gerekçe gösterilerek ertelendiğini duyurdu. Detayları haberimizin içerisinden öğrenebilirsiniz.

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Haber Merkezi AA
Rangers Napoli maçı neden ertelendi, sebebi nedir, ne zaman oynanacak?
UEFA Şampiyonlar Ligi & Rangers - Napoli

UEFA Şampiyonlar Ligi A grubu 2. hafta maçları öncesi Rangers - Napoli maçının güvenlik gerekçesiyle ertelendiğini duyurdu.

UEFA'dan yapılan erteleme nedeniyle ilgili açıklamada, Kraliçe II. Elizabeth'in vefatı nedeniyle ilan edilen ulusal yastan ötürü polis kaynaklarının kısıtlı olması ve planlama sorunlarının yaşandığı ifade edildi.

Rangers - Napoli maçı ne zaman oynanacak?

UEFA Şampiyonlar Ligi A grubu 2. hafta maçlarında 13 Eylül Salı günü oynanması planlanan Rangers - Napoli maçı, erteleme sebebiyle 14 Eylül Çarşamba günü oynanacak.

Maçta deplasman taraftarlarına izin verilmeyeceği ve sporda adalet gereği olarak, Napoli'deki rövanş maçında da Rangers taraftarlarına izin verilmeyeceği belirtildi.

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