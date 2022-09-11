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Vedat Muriqi Real Madrid'i de boş geçmedi

Real Mallorca forması giyen Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Vedat Muriqi, Real Madrid filelerini havalandırdı. Vedat Muriqi'nin Real Madrid'e attığı golü haberimizden izleyebilirsiniz.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Vedat Muriqinin Real Madride attığı golü izle
Vedat Muriqi'nin gol sevinci

La Liga'da Real Madrid, sahasında konuk ettiği Real Mallorca karşısında 1-0 geriye düştü.

Konuk takımın golünü 35. dakikada Vedat Muriqi kaydetti.

Kosovalı futbolcu, kullanılan duran topa arka direkte yaptığı kafa vuruşuyla fileleri havalandırmayı başardı.

Vedat Muriqi, bu sezon çıktığı 4. maçında 3. golünü atmış oldu.

İşte Vedat Muriqi'nin Real Madrid'e attığı gol:

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