Vedat Muriqi Real Madrid'i de boş geçmedi

La Liga'da Real Madrid, sahasında konuk ettiği Real Mallorca karşısında 1-0 geriye düştü.
Konuk takımın golünü 35. dakikada Vedat Muriqi kaydetti.
Kosovalı futbolcu, kullanılan duran topa arka direkte yaptığı kafa vuruşuyla fileleri havalandırmayı başardı.
Vedat Muriqi, bu sezon çıktığı 4. maçında 3. golünü atmış oldu.
İşte Vedat Muriqi'nin Real Madrid'e attığı gol:
Vedat Muriqi, Real Madrid'e de golünü attı! 😤 @canonduygu @ekehale #RealMadridRCDMallorca pic.twitter.com/8qTP84JmbC
Vedat Muriqi, Real Madrid'e de golünü attı! 😤 @canonduygu @ekehale #RealMadridRCDMallorca pic.twitter.com/8qTP84JmbC— S Sport (@ssporttr) September 11, 2022