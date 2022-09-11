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Trabzonspor'da iki yıldız kadroda yok

Trabzonspor'un Adana Demirspor maçı kamp kadrosu belli oldu. Djaniny ve Yusuf Yazıcı sakatlıkları nedeniyle kadroya alınmadı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Trabzonsporun Adana Demirspor kadrosunda kimler yok?
Yusuf Yazıcı

Süper Lig'in 6. haftasında Adana Demirspor'a konuk olacak Trabzonspor'da bu maçın kamp kadrosu açıklandı.

Bordo-mavili takımda sakatlıkları bulunan Hüseyin Türkmen ve Dorukhan Toköz'ün yanı sıra Djaniny ve Yusuf Yazıcı da kadroya dahil edilmedi.

İki futbolcu hakkında kulüpten yapılan açıklamada, "Yusuf Yazıcı’nın sol diz iç yan bağında zorlanma ve ödem tespit edildi. Djaniny Semedo’nun ise sağ alt baldır kaslarında zorlanma ve spazm tespit edilmiş olup tedavisine sağlık ekibimizce devam edilmektedir" denildi.

İşte Trabzonspor'un Adana Demirspor maçı kamp kadrosu:

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