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Yenilenen Trabzonspor baştan başlayacak

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, kadroya yeni katılan isimler ve sakatlıktan dönen futbolcularla birlikte ideal 11’ini kuruyor. İskelet kadrosunu oluşturacak deneyimli çalıştırıcı, Adana Demirspor ve Kızılyıldız maçları ile yeni bir galibiyet serisi başlatmayı planlıyor.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Abdullah Avcı Adana Demirspor maçına nasıl bir kadroyla çıkacak? İşte Trabzonsporun muhtemel 11i
Abdullah Avcı idmanda oyuncularına sık sık uyarılarda bulunuyor.

UEFA Avrupa Ligi H Grubu’ndaki ilk maçında Macaristan ekibi Ferencvaros’a deplasmanda yenilen Trabzonspor’da teknik direktör Abdullah Avcı, yeni gelen isimler ve sakatlıktan çıkan oyuncularla birlikte kadroyu yeniden düzenlemeyi düşünüyor.

Şampiyonlar Ligi play-off turundaki Kopenhag maçları ile Süper Lig’deki Galatasaray, Ümraniye ve son olarak Ferencvaros karşılaşmalarına sakatlıklar nedeniyle farklı kadrolarla çıkmak zorunda kalan deneyimli teknik adamın yeni gelen isimlerin yanı sıra sakatlıktan kurtulan oyuncularla da ideal bir 11 oluşturarak yola devam etmeyi planladığı kaydedildi.

Deneyimli çalıştırıcı, kafasındaki 11’de kalede Uğurcan Çakır’ın yer aldığı defans hattını ise Larsen, Denswil, Bartra ve Eren Elmalı’dan kurmayı planladığı öğrenildi. Orta alanda ise Bardhi ve Hamsik’e görev verecek Avcı’nın, kanatlarda Yusuf Yazıcı ve Trezegeuet’yi, orta alanın göbeğinde ise Abdülkadir Ömür’ü sahaya sürmeyi planladığı ifade edildi.

Bakasetas, Gbamin ve Siopis gibi isimler ise maçların gidişatına göre ilerleyen bölümlerde sahaya sürerek hazır tutulacak. Deneyimli teknik adam, ileri uçta ise Maxi Gomez’i oynatmayı planlıyor.

Avcı’nın sahadaki oyun liderinin ise Slovak yıldız oyuncu Marek Hamsik olduğu ifade edildi.

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