29 yaşındaki stoper yaptığı açıklamada, "Büyük ülkemizi on yıldır temsil etmek, hayatımın en büyük onurlarından biri oldu. Bu özel mavi formayı her giydiğimde büyük bir gurur duydum. Her şeyimizi vermek, yüreğimizle oynamak ve sahaya her çıktığımızda kazanmak görevini üstlendik. Birkaç aydır düşünüyordum ve uluslararası futbolu bırakmanın benim için doğru zaman olduğuna karar verdim. Çocukken Fransa 98'i, bu takımı, bize tarifsiz duygular yaşatan bu oyuncuları takip ettiğimi hatırlıyorum. Kahramanlarımız gibi olmayı hayal ettim ve 20 yıl sonra hayatımın en iyi deneyimlerinden birini yaşadım, bu beni gerçekten gururlandırdı. Kupayı eve getirdik! Onu asla unutmayacağım. O gün, 15 Temmuz 2018'de hissettiğim her duyguyu hala hissediyorum. Hayatımın en harika ve en unutulmaz anlarından biriydi. Birlikte kazandığımız bu galibiyet, Didier Deschamps'ın, bu yıllardaki yönetim ve kadromuzun her bir üyesinin, her maçımızda formamızı savunan takım arkadaşlarımın desteği olmasaydı asla mümkün olmazdı.