Katar'da gerçekleştirilen son Dünya Kupası'nda Fransa ile finale yükselen Raphael Varane, Fransa milli takım kariyerini noktaladığını açıkladı.





29 yaşındaki stoper yaptığı açıklamada, "Büyük ülkemizi on yıldır temsil etmek, hayatımın en büyük onurlarından biri oldu. Bu özel mavi formayı her giydiğimde büyük bir gurur duydum. Her şeyimizi vermek, yüreğimizle oynamak ve sahaya her çıktığımızda kazanmak görevini üstlendik. Birkaç aydır düşünüyordum ve uluslararası futbolu bırakmanın benim için doğru zaman olduğuna karar verdim. Çocukken Fransa 98'i, bu takımı, bize tarifsiz duygular yaşatan bu oyuncuları takip ettiğimi hatırlıyorum. Kahramanlarımız gibi olmayı hayal ettim ve 20 yıl sonra hayatımın en iyi deneyimlerinden birini yaşadım, bu beni gerçekten gururlandırdı. Kupayı eve getirdik! Onu asla unutmayacağım. O gün, 15 Temmuz 2018'de hissettiğim her duyguyu hala hissediyorum. Hayatımın en harika ve en unutulmaz anlarından biriydi. Birlikte kazandığımız bu galibiyet, Didier Deschamps'ın, bu yıllardaki yönetim ve kadromuzun her bir üyesinin, her maçımızda formamızı savunan takım arkadaşlarımın desteği olmasaydı asla mümkün olmazdı.

Ama daha da önemlisi, bu yolda her birinizin desteği olmasaydı bu zafer mümkün olmazdı.

Coşkunuz, kutlamalar ve Fransa'ya dönüşümüzün anıları sonsuza dek aklımda kazınmış olarak kalacak.

Geçen yılki final mağlubiyetinden sonra bile, kesinlikle harika bir koşuyla, döndüğümüzde bizi kahramanlar gibi karşıladınız. Her birinize binlerce kez teşekkürler. Mavi forma, seninle bu anları özleyeceğim kesin ama sıra yeni neslin devralmasına geldi. Devralmaya hazır, bir şansı hak eden ve size ihtiyacı olan bir grup yetenekli genç oyuncumuz var. Kalbimin derinliklerinden, teşekkür ederim. Rapha." ifadelerini kullandı.





🚨29 yaşındaki Raphaël Varane, Fransa Milli Takımı kariyerine son verdi. pic.twitter.com/z5euXtPPES — SPOR (@yenisafakspor) February 2, 2023





Fransız stoperin bu kararı açıklamasının ardından Teknik Direktör Didier Deschamps ise, ""Raphaal birkaç gün önce beni arayarak milli takım kariyerine son vermek istediğini söyledi. Karar vermeden önce düşünmek için zaman ayırmayı, artıları ve eksileri tartmayı bilen zeki bir çocuktur. Fransa ile olan macerasının sonuna geldiğine inanıyor. Onunkine biraz benzer bir durumu ben de yaşadım, argümanlarını anlıyorum ve Dünya Kupası'na kadar seçimle ilgili yapabildiği her şey göz önüne alındığında üzücü görünse de, baştan sona tanıdığımız lider gibi davrandığı için kararına saygı duyuyorum" dedi.





29 yaşındaki stoper Fransa milli takım formasını ilk kez 22 Mart 2013'te 19 yıl 10 ay 25 günlükken Dünya Kupası Elemeleri'nde Gürcistan'a karşı giymişti. İlk golünü ise 18 Kasım 2014'te hazırlık maçında İsveç'e karşı oynanan maçta atmıştı. Varane, Fransa ile 93 maça çıkıp, 5 gol, 1 asistlik performans sergiledi.





Raphael Varane, milli takımla 1 Dünya Kupası, 1 UEFA Uluslar Ligi Kupası kazanmıştı.



