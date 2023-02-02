Fanatik taraftar gruplarına operasyonda 64 kişi gözaltına alındı

İspanya Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Burgos, Logrono, Pamplona, Zaragoza, Malaga ve Madrid kentlerinde futboldaki fanatik taraftar gruplarına yönelik operasyon düzenlendiği duyuruldu. Gözaltına alınan 64 kişinin, maç öncesi veya sonrasında kamu düzenini bozmak ve şiddet ile suçlandıkları belirtildi.