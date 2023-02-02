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Spor

Fanatik taraftar gruplarına operasyonda 64 kişi gözaltına alındı

İspanya'da kamu düzenini bozma ve şiddet suçlamasıyla, futbolda fanatik taraftar gruplarına yönelik yapılan operasyonda 64 kişinin gözaltına alındığı bildirildi. Detaylara haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

14:03 . 2/02/2023 Perşembe
AA
Ultras Burgos ve Zaragoza taraftarlarının kavga anları.

Ultras Burgos ve Zaragoza taraftarlarının kavga anları.

İspanya'da taraftar gruplarına yönelik yapılan operasyonda 64 kişi gözaltına alındı.

İspanya Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Burgos, Logrono, Pamplona, Zaragoza, Malaga ve Madrid kentlerinde futboldaki fanatik taraftar gruplarına yönelik operasyon düzenlendiği duyuruldu. Gözaltına alınan 64 kişinin, maç öncesi veya sonrasında kamu düzenini bozmak ve şiddet ile suçlandıkları belirtildi.


Söz konusu fanatik taraftar gruplarının, 27 Kasım'da oynanan Burgos-Real Zaragoza maçı öncesi sosyal medya aracılığıyla karşılıklı atışarak karşılaşma öncesinde ve sonrasında sokakta buluşarak kavga ettiği, kamu düzenini bozduğu bilgisi paylaşıldı.


#İspanya
#Taraftarlar
#64 gözaltı
34 dakika önce
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Fanatik taraftar gruplarına operasyonda 64 kişi gözaltına alındı
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