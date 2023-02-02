Trabzonspor Avcı ile sahasında güldü

Trabzonspor, Abdullah Avcı'nın yönetiminde Akyazı Stadyumu'nda 3 sezonda toplam 46 lig maçına çıktı. Karadeniz ekibi, bu karşılaşmalarda 30 galibiyet, 13 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı.





Bordo-mavililer, iç sahada 46 lig maçında 103 puan toplayarak 2,23 gibi yüksek bir puan ortalaması elde etti.





Üç sezondaki iç saha maçları





Trabzonspor, 2020-2021 sezonunda iç sahada 16 lig maçında 10 galibiyet, 3 beraberlik, 3 mağlubiyet alırken, geçen sezon 19 lig mücadelesinde hiç kaybetmedi. Karadeniz ekibi, şampiyon olarak bitirdiği geçen sezon iç sahadaki 19 maçta 12 galibiyet, 7 beraberlik, bu sezon 11 lig maçında 8 galibiyet, 3 beraberlik aldı.

Mahmoud Ahmed Ibrahim Hassan yani kısaca;



𝕿𝖗𝖊𝖟𝖊𝖌𝖚𝖊𝖙 🤏👁️ pic.twitter.com/z6iMBjnWsd — SPOR (@yenisafakspor) February 1, 2023





Üç mağlubiyet yaşadı





Trabzonspor, Avcı yönetiminde iç sahada 3 yenilgisini 2020-2021 sezonunda Galatasaray'a 2-0, Fenerbahçe'ye 1-0, Alanyaspor'a karşı 3-1'lik sonuçlarla yaşadı. En son 8 Mart 2021'de Alanyaspor'a 3-1 kaybettiği karşılaşmadan sonra 696 günlük sürede mağlup olmayan Karadeniz ekibi, teknik direktör Abdullah Avcı ile sahasındaki yenilmezlik serisini 36 maça çıkardı.





Abdullah Avcı: "Bir karar verdim; basitten eski formasyonumuza geri döneceğiz" pic.twitter.com/lsVtAOgzhw — SPOR (@yenisafakspor) February 1, 2023





İç sahadaki puanlarla lige tutundu





Trabzonspor, özellikle bu sezon iç saha maçlarındaki puanlarla lige tutundu. Bordo-mavililer, evinde oynadığı 11 lig maçında 27 puan toplayarak iç sahada en başarılı takım olurken, deplasmandaki 10 karşılaşmada elde ettiği 11 puanla zirve yarışında yara aldı.







