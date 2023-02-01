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Spor

ÖZET | Trabzonspor-Antalyaspor: 2-0

Süper Lig’in 22. haftasında Trabzonspor, sahasında Antalyaspor’u konuk etti. Bordo mavililer Trezeguet ve Naci Ünüvar'ın golleriyle sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı.

21:19 . 1/02/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Trabzonsporlu futbolcuların gol sevinci.

Trabzonsporlu futbolcuların gol sevinci.

Süper Lig’in 22. haftasında Trabzonspor, sahasında Fraport TAV Antalyaspor’u 2-0 mağlup etti. Bordo mavililere galibiyeti Trezeguet ve Naci Ünüvar'ın golleri getirdi.

Maçtan dakikalar;

15.dakikada Djaniny’in pasında ceza sahası içinde topla buluşan Trezeguet’in vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Helton’un solundan auta çıktı.

18. dakikada Bartra’nın ortasında savunmadan dönen topu önüne alan Abdulkadir Ömür’ün vuruşunda meşin yuvarlak az farkla dışarı gitti.

32. dakikada Gomez’in pasında sol taraftan ceza sahası içine giren Bakasetas’ın vuruşunda kaleci Helton topu kornere çeldi.

34. dakikada Bakasetas’ın ceza sahası sol çaprazından kale sahası içine gönderdiği topu kaleci Helton uzaklaştırmaya çalıştı. Kaleciden dönen topla buluşan Terezeguet, topu ağlara gönderdi. 1-0

45. dakikada sağ çaprazdan ceza sahasına giren Ndao vuruşunu yaptı, kaleci Uğurcan müdahale ettiği meşin yuvarlak üst direkten oyun alanına döndü.

47. dakikada Larsen’in sağ taraftan ceza sahası içine ortasında Djaniny’nin kafa vuruşunda top kaleci Helton’da kaldı.

67. dakikada Bakasetas’ın ara pasında kaleci ile karşı karşıya kalan Djaniny’nin vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Helton’dan döndü.

69. dakikada Bakasetas’ın ara pasında ceza sahası içine giren Trezeguet’in vuruşunda ise top az farkla auta çıktı.

90+5. dakikada ani gelişen Trabzonspor atağından Gomez meşin yuvarlağı kale sahasına gönderdi. Floranus’un ters vuruşunda top üst direkten dönerken, meşin yuvarlağı iyi takip eden Naci Ünüvar skoru değiştirdi. 2-0



#Trabzonspor
#Antalyaspor
#Süper Lig
2 saat önce
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ÖZET | Trabzonspor-Antalyaspor: 2-0
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