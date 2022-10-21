Spor Ribery futbolu bıraktığını açıkladı Elhamdülillah
FUTBOL FUTBOL

Ribery futbolu bıraktığını açıkladı: Elhamdülillah

Bir dönem Galatasaray forması da giyen Fransız yıldız Franck Ribery, futbol kariyerini noktaladığını duyurdu.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
Ribeynin kariyeri: Hangi takımlarda oynadı ve kaç gol attı?
Ribery, Bayern Münih formasıyla çıktığı 425 maçta 124 gol attı ve 182 asist kaydetti.

Sosyal medya hesaplarından emeklilik kararını duyuran 39 yaşındaki futbolcu Ribery, "Top benim için durdu. Ama içimdeki heyecan devam ediyor. Bu harika macerada herkese teşekkürler. Elhamdülillah" ifadelerini kullandı.

Son olarak Serie A ekiplerinden Salernitana forması giyen Ribery, ağustos ayında çıktığı iki maçın ardından yaşadığı sakatlık nedeniyle sahalara dönememişti.

Türkiye Kupası kazanmıştı

2005'te yarım sezon formasını giydiği Galatasaray'da Türkiye Kupası kazanan Ribery, 81 maçta 16 gole imza atığı Fransa Milli Takımı'yla 2006 FIFA Dünya Kupası'nda finalde kaybetti.

Ribery, Galatasaray formasıyla çıktığı 17 maçta 1 gol atıp 5 de asist yaptı.
Ribery, Galatasaray formasıyla çıktığı 17 maçta 1 gol atıp 5 de asist yaptı.

En iyi oyuncu seçilmişti

UEFA'nın en iyi oyuncu ödülünü 2013'te elde eden Ribery, 9 lig ve bir UEFA Şampiyonlar Ligi kupası kaldırdığı Almanya temsilcisi Bayern Münih'te 425 karşılaşmada 124 kez ağları sarstı.

Fransa'da üç, Almanya'da bir kez yılın futbolcusu seçilen kanat oyuncusu, Metz, Olimpik Marsilya ve Fiorentina gibi takımlarda da görev aldı.

Higuain gözyaşlarıyla veda etti
SPOR
Higuain gözyaşlarıyla veda etti
Süper Ligden dört isim

Süper Lig'den
dört isim

Uruguay'ın Dünya Kupası kadrosu açıklandı.
Kansere yakalandığını duyurdu

Kansere yakalandığını duyurdu

Christoph Daum, kendisine kanser teşhisi konduğunu açıkladı.
Hem ligehem kupaya talibiz

'Hem lige
hem kupaya talibiz'

​Galatasaray'da Metin Öztürk, kura çekimi sonrasında iddialı konuştu.
'Takımımıza güveniyoruz'

'Takımımıza güveniyoruz'

​Serik Belediyespor'dan Beşiktaş'a gözdağı.
Eşleşmeler <br>belli oldu

Eşleşmeler
belli oldu

Beşiktaş ve Galatasaray'ın kupadaki rakipler belirlendi.
Hollandalı rekor peşinde

Hollandalı rekor peşinde

​Formula 1'de sıradaki durak takvimin 19. yarışı Amerika GP.
Sivas ile 33. randevu

Sivas ile 33. randevu

Muhtemel 11, eksikler, iki takım arasındaki rakamlar.
Yollar ayrıldı

Yollar ayrıldı

​Steven Gerrard'ın görevine son verildi.
Ronaldo'yu geçti

Ronaldo'yu geçti

​Barcelona rahat kazandı, Lewandowski tarihe geçti.
Bandajın sebebi<br>belli oldu

Bandajın sebebi
belli oldu

​Ballon d'Or kazanan Benzema'nın sağ eli dikkat çekmişti.
Sert oyun

Sert oyun

​Fenerbahçe, Başakşehir maçında orta saha kurgusunu değiştiriyor
Ismael için <br>3 kritik maç

Ismael için
3 kritik maç

​Derbi belirleyici olacak.
'Sahanın içine <br>hakim olacağız'

'Sahanın içine
hakim olacağız'

​Abdullah Avcı yoğun fikstür öncesi oyunculara konuşma yaptı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.