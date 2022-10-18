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Higuain gözyaşlarıyla veda etti

Real Madrid, Napoli, Juventus, Milan ve Chelsea gibi dev kulüplerde forma giyen Gonzalo Higuain, 34 yaşında yeşil sahalara veda etti.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Higuain futbolu bıraktı mı? Higuain kariyerinde hangi takımlarda oynadı ve kaç gol attı?
Higuain, son düdüğün ardından duygusal anlar yaşadı.

Amerikan 1. Futbol Ligi (MLS) takımlarından Inter Miami'de forma giyen Gonzalo Higuain, takımının New York City'e 3-0 mağlup olduğu maç sonrası futbola veda etti.

Mücadeleye ilk 11'de başlayan ve 90 dakika sahada kalan 34 yaşındaki futbolcu, son düdüğün ardından gözyaşlarına hakim olamadı.

"En sevdiğim şey bitti"


Maçın ardından yaşadığı duyguları aktaran Higuain, "Son düdük çalarken en sevdiğim şeyin bittiğini hissettim. Hayatımın yarısı kariyerimin 17 buçuk yılıydı. Tüm kariyerim gözümün önünden geçti" dedi.

707 maç 33 gol

River Plate'te başladığı futbol kariyerinde Real Madrid, Napoli, Juventus, Milan ve Chelsea gibi Avrupa'nın önemli kulüplerinde görev alan Gonzalo Higuain, 2020 yılında Inter Miami'ye transfer olmuştu.

Kulüp kariyerinde 707 karşılaşmada 333 kez ağları sarsan Gonzalo Higuain, 75 maçta görev aldığı Arjantin Milli Takımı'nda ise 31 gole imza attı.

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