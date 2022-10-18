Higuain gözyaşlarıyla veda etti

Ekonomi

Bakan Karaismailoğlu: Tahıl koridoru kapsamında Ukrayna'dan toplam 354 gemi hareket etti

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, tahıl krizinin Türkiye sayesinde aşıldığını anımsatarak, tahıl koridoru kapsamında 1 Ağustos-18 Ekim tarihlerinde 354 geminin Ukrayna limanlarından hareket ettiğini, bugüne kadar taşınan toplam yük miktarının 7 milyon 860 bin tonu aştığını bildirdi.