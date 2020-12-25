​Rıdvan Dilmen, Fatih Terim'e verilen cezayı değerlendirdi: Talimat mı alıyorlar?

Süper Lig'in 13. haftasında oynanan Fatih Karagümrük-Galatasaray maçında sarı kırmızılı takımın teknik direktörü Fatih Terim, karşılaşmanın 69. dakikasında kırmızı kart görmüştü. Oyundan atıldıktan sonra mücadelenin hakemi Mustafa Öğretmenoğlu'na tepki gösteren Terim, "Sen nasıl hakemsin? Senden bekçi bile olmaz" gibi ifadeler kullanmıştı. PFDK, yapılan toplantı sonrası Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'e 5 resmi müsabakadan men cezası verdi.

"Cezada koronavirüs indirimi var"

Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, NTV'de Fatih Terim'e verilen ceza hakkında değerlendirmelerde bulundu. Dilmen, "Fatih Hoca’nın temsilci ve gözlemci raporunu bilmiyorum ama kurallar neyse o uygulanmıştır diye düşünüyorum. Disiplin ve Tahkim Kurulu, akşam yastığa kafasını rahat koyuyorsa sorun yok. Kuralara göre maç sonunda sahada olmaması gerekiyor. Bundan dolayı da 4-12 maç ceza alması gerekiyor. 2 maç ceza aldı. O da koronavirüs indirimiymiş. Çünkü Fatih Hoca protokole çıkıyor, oradakilerin test olma zorunluluğu yok. Mecbur oraya çıkıyor, maç bitince iniyor. Oradan o yüzden 2 maç ceza alıyor. Bana mantıklı geldi ama oraya giren herkesin test olması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Fatih Terim'e 5 maç men cezası verildi Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'e 5 resmi müsabakadan men cezası verdi. TFF'den yapılan açıklamada, Süper Lig'de Fatih Karagümrük ile oynadıkları karşılaşmada kırmızı kart gören Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'e çeşitli nedenlerle 5 maç men cezası verildiği belirtildi.Kurulun, müsabakanın hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1, ihraç sonrası müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketleri sebebiyle 2 ve tedbire uymama eylemi gerekçesiyle 2 olmak üzere Fatih Terim'e toplamda 5 maç men cezası uyguladığı aktarıldı. Ayrıca Terim'in söz konusu gerekçeler sebebiyle toplamda 55 bin 500 lira para cezasına çarptırıldığı kaydedildi. Brezilyalı stoper Marcao 1 maç ceza alırken, bu hafta oynanacak olan Trabzonspor karşılaşmasında forma giyebilecek.Fatih Terim'in kaçıracağı maçlar;Göztepe - Maç oynandıTrabzonspor (D)AntalyasporKonyaspor (D)GençlerbirliğiNeler yaşanmıştı? Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Karagümrük ile oynanan karşılaşmada, hakem Mustafa Öğretmenoğlu tarafından kırmızı kart görerek saha kenarına gönderilmişti.Mücadelenin 69. dakikasında kırmızı kart gören Terim'in hakem Mustafa Öğretmenoğlu'na "Sana yazıklar olsun. Sen nasıl hakemsin? Ne hakemliği, ne futbolu biliyorsun!" ifadelerini kullandığı duyulmuştu. Terim sahadan çıkarken maçın hakemine "Sen ancak bekçi olursun, futbolu bilmiyorsun. Evde ailene anlat, 'Fatih Hocayı attım' diye” sözleriyle tepki göstermişti.Terim kariyerinde 31 maçta cezalıydıGalatasaray’da 4 dönem görev alan Fatih Terim, 1996’dan bu yana toplam 31 maç ceza aldı. Geçen sezon Kayseri maçının ardından 4 müsabakadan men edildi. Takım Terim’siz 6 puan yitirdi. 2018-19’da G.Saray’ın teknik patronu, F,Bahçe derbisi sonrası hakeme yönelik hakareti ve flaş röportaj ve basın toplantısında sportmenliğe aykırı açıklamalardan 7 maç ceza aldı. Sonra sportmenliğe aykırı açıklamadan 3 maç daha kesildi.Karagümrük maçında saha dışına gönderilen Fatih Terim'den maçın hakemine tepki: "Git anlat akşam 'Fatih hocayı attım' diye. Terbiyesiz, ahlaksız. Sen bekçi bile olamazsın. Sen nasıl hakemsin" #FKGvGS https://t.co/GDhrfDDFKe— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) December 18, 2020

"Ben olsam cezayı kaldırırım"

Temsilci raporunda Fatih Terim'in ciddiyetsizlikle suçlandığını söyleyen Rıdvan Dilmen, "Temsilci raporunda Fatih Terim’e 2 maç da ciddiyetsizlikten verilmiş galiba. Temsilci raporunda ciddiyetsiz yazdığı için verilmiş. Ben kurul üyesi olayım direkt kaldırırım cezayı. Eğer raporda ciddiyetsiz kelimesi doğruysa Galatasaray tavrında tamamen haklı" dedi.

"Talimat mı alıyorlar"

Yıllardır raporların değiştiğini söyleyen Dilmen, "Galatasaray, Trabzonspor, Beşiktaş ve Fenerbahçe hikayesi değil. Akreditasyon kartına, kolye dediklerini gördüm. Eğer bu kurullar hala kalabiliyorlarsa, talimat mı alıyorlar ne yapıyorlar? Kulüplere zarar veriyorlar." ifadelerini kullandı.

Galatasaray: Herkes için adalet istiyoruz Galatasaray Kulübü, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından teknik direktör Fatih Terim'e verilen 5 maçlık ceza sonrası açıklama yaptı. Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:"Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’nun, teknik direktörümüz Fatih Terim'e verdiği beş maçlık ceza hakkaniyet ölçülerine uygun değildir. Söz konusu kararın, adil ve kamuoyu vicdanına uygun şekilde verilmesi amacıyla Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu'na kulübümüz tarafından gerekli başvuru yapılacaktır. Türk futbolunun üzerinde çirkin oyunların oynandığı şu günlerde, emsallerine göre verilen beş maçlık ağır cezanın Galatasaray'ı şampiyonluk yürüyüşünden uzaklaştırmak amaçlı yapılan maksatlı ve beyhude bir çalışma olduğu aşikârdır. Bu cezayla birlikte, Covid-19 karantinası biter bitmez, idmansız şekilde Fatih Karagümrük - Galatasaray maçına verilen hakemin hangi maksatla atandığı açıkça ortaya çıkmıştır. Camiamız, bu senaryoyu bir yerlerden hatırlamaktadır. Adalet ve hukuk ekseninde mücadelesini sonuna kadar sürdürecek olan camiamız kirli düzeni bozacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.Fatih Terim'e 5 maç men cezası verildi



