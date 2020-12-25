Rıdvan Dilmen, Fatih Terim'e verilen cezayı değerlendirdi: Talimat mı alıyorlar?
Rıdvan Dilmen, Fatih Terim'e verilen cezayı değerlendirdi: Talimat mı alıyorlar?
Fatih Karagümrük-Galatasaray karşılaşmasından yaşanan olaylar nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü Fatih Terim'e 5 maç men cezası verdi. Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, Terim'e verilen bu cezayı değerlendirirken, cezada koronavirüs indirimi olduğunu ve yıllardır raporların değiştiğini düşündüğünü söyledi.
Haber MerkeziYeni Şafak
Süper Lig'in 13. haftasında oynanan Fatih Karagümrük-Galatasaray maçında sarı kırmızılı takımın teknik direktörü Fatih Terim, karşılaşmanın 69. dakikasında kırmızı kart görmüştü. Oyundan atıldıktan sonra mücadelenin hakemi Mustafa Öğretmenoğlu'na tepki gösteren Terim, "Sen nasıl hakemsin? Senden bekçi bile olmaz" gibi ifadeler kullanmıştı. PFDK, yapılan toplantı sonrası Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'e 5 resmi müsabakadan men cezası verdi.
"Cezada koronavirüs indirimi var"
Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, NTV'de Fatih Terim'e verilen ceza hakkında değerlendirmelerde bulundu. Dilmen, "Fatih Hoca’nın temsilci ve gözlemci raporunu bilmiyorum ama kurallar neyse o uygulanmıştır diye düşünüyorum. Disiplin ve Tahkim Kurulu, akşam yastığa kafasını rahat koyuyorsa sorun yok. Kuralara göre maç sonunda sahada olmaması gerekiyor. Bundan dolayı da 4-12 maç ceza alması gerekiyor. 2 maç ceza aldı. O da koronavirüs indirimiymiş. Çünkü Fatih Hoca protokole çıkıyor, oradakilerin test olma zorunluluğu yok. Mecbur oraya çıkıyor, maç bitince iniyor. Oradan o yüzden 2 maç ceza alıyor. Bana mantıklı geldi ama oraya giren herkesin test olması gerekiyor" ifadelerini kullandı.
"Ben olsam cezayı kaldırırım"
Temsilci raporunda Fatih Terim'in ciddiyetsizlikle suçlandığını söyleyen Rıdvan Dilmen, "Temsilci raporunda Fatih Terim’e 2 maç da ciddiyetsizlikten verilmiş galiba. Temsilci raporunda ciddiyetsiz yazdığı için verilmiş. Ben kurul üyesi olayım direkt kaldırırım cezayı. Eğer raporda ciddiyetsiz kelimesi doğruysa Galatasaray tavrında tamamen haklı" dedi.
"Talimat mı alıyorlar"
Yıllardır raporların değiştiğini söyleyen Dilmen, "Galatasaray, Trabzonspor, Beşiktaş ve Fenerbahçe hikayesi değil. Akreditasyon kartına, kolye dediklerini gördüm. Eğer bu kurullar hala kalabiliyorlarsa, talimat mı alıyorlar ne yapıyorlar? Kulüplere zarar veriyorlar." ifadelerini kullandı.
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