Fatih Terim'e 5 maç men cezası verildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'e 5 resmi müsabakadan men cezası verdi. TFF'den yapılan açıklamada, Süper Lig'de Fatih Karagümrük ile oynadıkları karşılaşmada kırmızı kart gören Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'e çeşitli nedenlerle 5 maç men cezası verildiği belirtildi.

Kurulun, müsabakanın hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1, ihraç sonrası müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketleri sebebiyle 2 ve tedbire uymama eylemi gerekçesiyle 2 olmak üzere Fatih Terim'e toplamda 5 maç men cezası uyguladığı aktarıldı. Ayrıca Terim'in söz konusu gerekçeler sebebiyle toplamda 55 bin 500 lira para cezasına çarptırıldığı kaydedildi.

Brezilyalı stoper Marcao 1 maç ceza alırken, bu hafta oynanacak olan Trabzonspor karşılaşmasında forma giyebilecek.

Fatih Terim'in kaçıracağı maçlar;

Göztepe - Maç oynandı

Trabzonspor ( D )

) Antalyaspor

Konyaspor ( D )

) Gençlerbirliği

Neler yaşanmıştı?

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Karagümrük ile oynanan karşılaşmada, hakem Mustafa Öğretmenoğlu tarafından kırmızı kart görerek saha kenarına gönderilmişti.

Mücadelenin 69. dakikasında kırmızı kart gören Terim'in hakem Mustafa Öğretmenoğlu'na "Sana yazıklar olsun. Sen nasıl hakemsin? Ne hakemliği, ne futbolu biliyorsun!" ifadelerini kullandığı duyulmuştu. Terim sahadan çıkarken maçın hakemine "Sen ancak bekçi olursun, futbolu bilmiyorsun. Evde ailene anlat, 'Fatih Hocayı attım' diye” sözleriyle tepki göstermişti.

Terim kariyerinde 31 maçta cezalıydı

Galatasaray’da 4 dönem görev alan Fatih Terim, 1996’dan bu yana toplam 31 maç ceza aldı. Geçen sezon Kayseri maçının ardından 4 müsabakadan men edildi. Takım Terim’siz 6 puan yitirdi. 2018-19’da G.Saray’ın teknik patronu, F,Bahçe derbisi sonrası hakeme yönelik hakareti ve flaş röportaj ve basın toplantısında sportmenliğe aykırı açıklamalardan 7 maç ceza aldı. Sonra sportmenliğe aykırı açıklamadan 3 maç daha kesildi.

Karagümrük maçında saha dışına gönderilen Fatih Terim'den maçın hakemine tepki: "Git anlat akşam 'Fatih hocayı attım' diye. Terbiyesiz, ahlaksız. Sen bekçi bile olamazsın. Sen nasıl hakemsin" #FKGvGS https://t.co/GDhrfDDFKe — Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) December 18, 2020



