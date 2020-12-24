Galatasaray: Herkes için adalet istiyoruz

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Galatasaray Kulübü, teknik direktör Fatih Terim'e verilen '5 maç men' cezasına tepki gösterdi

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fatih Terim

Fatih Terim

Galatasaray Kulübü, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından teknik direktör Fatih Terim'e verilen 5 maçlık ceza sonrası açıklama yaptı.

Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’nun, teknik direktörümüz Fatih Terim'e verdiği beş maçlık ceza hakkaniyet ölçülerine uygun değildir. Söz konusu kararın, adil ve kamuoyu vicdanına uygun şekilde verilmesi amacıyla Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu'na kulübümüz tarafından gerekli başvuru yapılacaktır. Türk futbolunun üzerinde çirkin oyunların oynandığı şu günlerde, emsallerine göre verilen beş maçlık ağır cezanın Galatasaray'ı şampiyonluk yürüyüşünden uzaklaştırmak amaçlı yapılan maksatlı ve beyhude bir çalışma olduğu aşikârdır. Bu cezayla birlikte, Covid-19 karantinası biter bitmez, idmansız şekilde Fatih Karagümrük - Galatasaray maçına verilen hakemin hangi maksatla atandığı açıkça ortaya çıkmıştır. Camiamız, bu senaryoyu bir yerlerden hatırlamaktadır. Adalet ve hukuk ekseninde mücadelesini sonuna kadar sürdürecek olan camiamız kirli düzeni bozacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Fatih Terim'e 5 maç men cezası verildi
Fatih Terim'e 5 maç men cezası verildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'e 5 resmi müsabakadan men cezası verdi. TFF'den yapılan açıklamada, Süper Lig'de Fatih Karagümrük ile oynadıkları karşılaşmada kırmızı kart gören Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'e çeşitli nedenlerle 5 maç men cezası verildiği belirtildi.Kurulun, müsabakanın hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1, ihraç sonrası müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketleri sebebiyle 2 ve tedbire uymama eylemi gerekçesiyle 2 olmak üzere Fatih Terim'e toplamda 5 maç men cezası uyguladığı aktarıldı. Ayrıca Terim'in söz konusu gerekçeler sebebiyle toplamda 55 bin 500 lira para cezasına çarptırıldığı kaydedildi. Brezilyalı stoper Marcao 1 maç ceza alırken, bu hafta oynanacak olan Trabzonspor karşılaşmasında forma giyebilecek.Fatih Terim'in kaçıracağı maçlar;Göztepe - Maç oynandıTrabzonspor (D)AntalyasporKonyaspor (D)GençlerbirliğiNeler yaşanmıştı? Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Karagümrük ile oynanan karşılaşmada, hakem Mustafa Öğretmenoğlu tarafından kırmızı kart görerek saha kenarına gönderilmişti.Mücadelenin 69. dakikasında kırmızı kart gören Terim'in hakem Mustafa Öğretmenoğlu'na "Sana yazıklar olsun. Sen nasıl hakemsin? Ne hakemliği, ne futbolu biliyorsun!" ifadelerini kullandığı duyulmuştu. Terim sahadan çıkarken maçın hakemine "Sen ancak bekçi olursun, futbolu bilmiyorsun. Evde ailene anlat, 'Fatih Hocayı attım' diye” sözleriyle tepki göstermişti.Terim kariyerinde 31 maçta cezalıydıGalatasaray’da 4 dönem görev alan Fatih Terim, 1996’dan bu yana toplam 31 maç ceza aldı. Geçen sezon Kayseri maçının ardından 4 müsabakadan men edildi. Takım Terim’siz 6 puan yitirdi. 2018-19’da G.Saray’ın teknik patronu, F,Bahçe derbisi sonrası hakeme yönelik hakareti ve flaş röportaj ve basın toplantısında sportmenliğe aykırı açıklamalardan 7 maç ceza aldı. Sonra sportmenliğe aykırı açıklamadan 3 maç daha kesildi.Karagümrük maçında saha dışına gönderilen Fatih Terim&#39;den maçın hakemine tepki: &quot;Git anlat akşam &#39;Fatih hocayı attım&#39; diye. Terbiyesiz, ahlaksız. Sen bekçi bile olamazsın. Sen nasıl hakemsin&quot; #FKGvGS https://t.co/GDhrfDDFKe&mdash; Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) December 18, 2020

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