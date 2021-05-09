Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Spor Rıza Çalımbay rekor kırdı Beşiktaştaki serisini geride bıraktı
FUTBOL FUTBOL

Rıza Çalımbay rekor kırdı: Beşiktaş'taki serisini geride bıraktı

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Başakşehir maçından 1 puan aldı ve yenilmezlik serisini 17 maça çıkarıp kariyerinin rekorunu kırdı.

Haber Merkezi İHA
Rıza Çalımbay rekor kırdı: Beşiktaştaki serisini geride bıraktı
Rıza Çalımbay Sivasspor'un başında 84 maça çıktı.

Süper Lig’in 40. haftasında sahasında Başakşehir ile 0-0 berabere kalan Sivasspor, yenilmezlik serisini 17 maça yükseltti. Yiğidolar’da teknik direktör Rıza Çalımbay, bu skorun ardından kariyerinin en uzun kaybetmeme serisini yakaladı.

Başakşehir beraberliği sonrası kırmızı-beyazlı takımın çalıştırıcı Rıza Çalımbay, kariyerinde ilk kez 17 maçta mağlubiyet yüzü görmedi. Sivasspor bu sezon 3-1 kaybedilen Alanyaspor maçından sonra oynadığı 17 maçı kaybetmezken, 9 galibiyet ve 8 beraberlik alarak 35 puan topladı. Sivas temsilcisi, Ankaragücü, Kayserispor, Fatih Karagümrük, Göztepe, Antalyaspor, Konyaspor, Gençlerbirliği, Yeni Malatya ve Gaziantep FK’yı mağlup ederken, BB Erzurumspor, Çaykur Rizespor, Hatayspor, Galatasaray, Trabzonspor, Beşiktaş, Denizlispor ve Medipol Başakşehir ile berabere kaldı.

  • Rıza Çalımbay, 2005’te Beşiktaş’ta görev yaparken mart ve eylül ayları arasında 16 maçla teknik direktörlük kariyerinin en uzun yenilmezlik serisini yakalamıştı.

Sivasspor beraberliğe abone: 17 oldu
SPOR
Sivasspor beraberliğe abone: 17 oldu



Abone Ol Google News
Film gibi!

Film gibi!

​Afganistan'dan yürüyerek Osmaniye'ye geldi kardeşi ile kavuştu.
Traktör pulluğunainsan kemikleri takıldı

Traktör pulluğuna
insan kemikleri takıldı

​Adıyaman'da dehşete düşüren olay.
Biber gazı sıkıp parmağını kırdılar

​Almanya'da Türk vatandaşına polis şiddeti

​Siren seslerini duyan balkonlara koştu

​Bitcoin üretmeye yarayan 501 kaçak cihaz

​Koronavirüs sonrası müstakil evler büyük ilgi görüyor

​Altında 26 haftanın en hızlı yükselişi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.