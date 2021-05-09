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Sivasspor beraberliğe abone: 17 oldu

Süper Lig'de çıktığı 38 maçta 17 kez sahadan eşitlikle ayrılan Demir Grup Sivasspor, ligin en fazla berabere kalan takımı konumunda bulunuyor.

Haber Merkezi AA
Sivasspor beraberliğe abone: 17 oldu
Sivasspor'un Başakşehir maçındaki 11'i

Ligde dün sahasında Medipol Başakşehir ile golsüz berabere kalan kırmızı-beyazlılar, beraberlik sayısını 17'ye yükseltti.

Sivas ekibi, 7 müsabakada golsüz, 7 müsabakada da 1-1'lik skorlarla rakipleriyle puanı paylaştı, 3 müsabakada da 2-2'lik skorla sahadan ayrıldı.

Çıktığı 38 maçta 14 galibiyet, 17 beraberlik ve 7 yenilgisi olan Sivasspor'un 59 puanı bulunuyor.

Sivasspor'u Antalyaspor takip ediyor

Kırmızı-beyazlı ekibi, 16 beraberlikle Fraport TAV Antalyaspor, 14 beraberlikle de Helenex Yeni Malatyaspor takip ediyor.

Sivasspor'un ligde geride kalan periyotta berabere kaldığı maçlar ve sonuçları şöyle:

  • Sivasspor-MKE Ankaragücü 0-0
  • Hatayspor-Sivasspor 1-1
  • Karagümrük-Sivasspor 1-1
  • Trabzonspor-Sivasspor 1-1
  • Sivasspor-Antalyaspor 0-0
  • Sivasspor-Denizlispor 2-2
  • Malatyaspor-Sivasspor 2-2
  • Başakşehir-Sivasspor 1-1
  • Sivasspor-Fenerbahçe 1-1
  • Sivasspor-Erzurumspor 0-0
  • Çaykur Rizespor-Sivasspor 0-0
  • Sivasspor-Hatayspor 1-1
  • Galatasaray-Sivasspor 2-2
  • Sivasspor-Trabzonspor 0-0
  • Sivasspor-Beşiktaş 0-0
  • Denizlispor-Sivasspor 1-1
  • Sivasspor-Başakşehir 0-0

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