Rıza Çalımbay: Maçın hakkı beraberlikti

Süper Lig'in 11. haftasında deplasmanda Trabzonspor'a 1-0 yenilen Demir Grup Sivasspor'un teknik direktörü Rıza Çalımbay, maçın hakkının beraberlik olduğunu söyledi.

Çalımbay, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, "Gerçekten kötü oynamadık ama kötü bir gol yedik. Ondan sonra ataklarımız vardı, direkten dönen toplarımız vardı. İkinci yarı daha baskılı oynamaya başladık, son paslarda dikkatli olamadık. Böyle gol yerseniz puan almanız zor olur. Bence bu maçın hakkı beraberlikti ama ben takımımdan memnunum, her şeye rağmen maçın başından sonuna kadar gol için oynadık ve sadece onu yapamadık. Ben mücadele ve oyun disiplininden çok memnum." ifadelerine yer verdi.

SPOR ÖZET: Trabzonspor 1-0 Sivasspor





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