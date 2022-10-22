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ÖZET: Trabzonspor 1-0 Sivasspor

Trabzonspor, Süper Lig'in 11. haftasında ağırladığı DG Sivasspor'u, 10. dakikada Marek Hamsik'in kaydettiği şık golle birlikte 1-0 yenerek puanını 21'e yükseltti. Trabzonspor - Sivasspor maçının geniş özetini, önemli anlarını ve Marek Hamsik'in attığı golü haberimizden izleyebilirsiniz.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Süper Lig: Trabzonspor 1-0 Sivasspor: Marek Hamsik gol izle
​Trabzonspor 1-0 Sivasspor

Trabzonspor, Süper Lig'in 11. haftasında ağırladığı DG Sivasspor'u, Marek Hamsik'in 10. dakikada attığı tek golle 1-0 yenerek puanını 21'e yükseltti. Bordo-mavililerde teknik direktör Abdullah Avcı, geçtiğimiz haftaya göre tek değişikliğini yerli oyuncuda yaptı. Avcı, Abdülkadir Ömür'ü yedek kulübesinde bekletirken, Maxi Gomez'in yanına Umut Bozok'u koydu. Ömür, ikinci yarının sonlarına doğru ise oyuna dahil oldu.

Trabzonspor - Sivasspor maç özeti

9.dakikada Bakasetas’ın ceza sahası dışından vuruşu savunmadan döndü. Hamsik, önüne düşen meşin yuvarlağı ayağının içiyle kaleci Ali Şaşal’ın solundan ağlarla buluşturdu. 1-0

15.dakikada Mua N’jie’nin sağ taraftan ceza sahası içine ortasında Yatabare’nin kafa vuruşunda top Uğurcan Çakır’da kaldı.

21.dakikada Dia Sabi’a’nın pasıyla kaleci ile karşı karşı kalan Mua N’jie’nin vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Uğurcan Çakır ayaklarından döndü.

İlk yarı 1-0'lık Trabzonspor'un üstünlüğüyle tamamlandı.

49. dakikada Trabzonspor ikinci gole yaklaşıyor ancak ceza sahasının dışından kaleyi sol çaprazdan gören bir noktadan çekilen şut defansın müdahalesiyle engelleniyor. Şutu çeken isim Umut Bozok.

52. dakikada Erdoğan Yeşilyurt, rakip ceza sahasına girmeden kaleye şut çekiyor, kaleci Uğurcan Çakır kurtarıyor.

61. dakikada sağ kanatta rakip yarı alanın ortalarında taç çizgisine yakın bir noktadan Dia Saba ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

73. dakikada Trezeguet, ceza sahası içinde sol çaprazdan şansını deniyor ancak savunmaya çarpan top tehlikeli bölgeden uzaklaşıyor.

87. dakikada Enis Bardhi, serbest vuruşta topun başına geçerek mükemmel bir şut çekiyor ancak kaleci Ali Şaşal Vural aynı güzellikte topu kornere çeldi.

Karşılaşma 1-0'lık Trabzonspor'un galibiyetiyle sona erdi.

Trabzonspor - Sivasspor maç özetini, beIN Sports'un resmi internet adresini ziyaret ederek izleyebilirsiniz.
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