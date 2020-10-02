Rıza Çalımbay'dan Avrupa Ligi'ndeki rakiplerine gözdağı

UEFA Avrupa Ligi’nde 2020-2021 sezonu grup aşaması kura çekimi İsviçre’nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde gerçekleştirilen çekilişle belirlendi. Kuralarda 48 takım 4’erli 12 gruba ayrıldı. Grup müsabakaları 22 Ekim’de başlayacak, 10 Aralık’ta sona erecek. Final ise 26 Mayıs’ta Polonya’nın Gdansk şehrinde oynanacak.

Bu sene Avrupa Ligi’nde Türkiye’den sadece Sivasspor mücadele edecek. Kırmızı-beyazlılar, I Grubu’nda İspanya’dan Villarreal, Azerbaycan’dan Karabağ ve İsrail’den Maccabi Tel Aviv ile aynı grupta yer aldı.

"Gruptan çıkacağız"

Grupların belli olmasının ardından beINSPORTS'a açıklamalarda bulunan Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, gruptan çıkacaklarını söyledi. Çalımbay, "Bütün herkese hayırlı olsun. Gruplara baktığınız zaman, bizim grup iyi gözüküyor. Ülkemizin puana ihtiyacı olması, bizi daha çok hırslandırıyor. Hem ülkemiz için hem kendimiz için oynayacağız. Hedefim Avrupa'da başarılı olmak. İyi oyuncularımız var, iyi işler yapacağımızı düşünüyorum. İnşallah gruptan çıkacağız, ona göre kadromuzu kurduk" ifadelerini kullandı.

Süper Lig şampiyonu Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan katılamayabilir Beşiktaş ve Aytemiz Alanyaspor'dan sonra Galatasaray’ın da bu sezon Avrupa defterini kapatması, Türkiye'yi UEFA klasmanında zor duruma düşürdü. Sezona 11. sırada başlayan ancak Avusturya kulüplerinin başarılı sonuçlarıyla bir basamak gerileyen Türkiye, İskoç ekibi Rangers'ın sarı-kırmızılıları elemesinin ardından 12. sıradaki yerini korudu. Fakat İskoçya, Rangers'ın aldığı puanlarla Türkiye (12) ve Ukrayna'nın (13) önüne geçerek 11. sıraya yerleşti.Şampiyonlar Ligi'nde doğrudan katılım hakkı nasıl elde ediliyor?UEFA ülke sıralamasında ilk 11'de yer almak, Avrupa kupalarına doğrudan katılım açısından önem taşıyor. Çünkü 11. sıradaki ülke, UEFA Şampiyonlar Ligi'ni kazanan takımın kendi liginde de turnuvaya katılma hakkı kazanması halinde "Devler Ligi"ne doğrudan katılma hakkı elde ediyor.Şampiyon takım Şampiyonlar Ligi'ne gidemeyebilirTürkiye, bu yıl klasmanı 11. sırada bitiremezse 2022-23 sezonunda Şampiyonlar Ligi'ne direkt giden bir kulübü olmayacak. Türkiye, 12'nciliği de kaptırırsa 2022-23 sezonunda Avrupa Ligi'ne de doğrudan katılım hakkını kaybedecek.Başakşehir'e Şampiyonlar Ligi'nde zor rakipler: 1.5 ay önce yarı final oynadılarBaşakşehir ve Sivasspor'a büyük görevBu nedenle UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalan Medipol Başakşehir ve UEFA Avrupa Ligi gruplarında mücadele edecek Demir Grup Sivasspor 'a büyük görev düşecek. Çünkü İskoçya'dan 2 (Celtic, Rangers), Ukrayna'dan ise 3 kulüp (Shakhtar Donetsk, Dinamo Kiev, Zorya), Avrupa kupalarında yollarına devam ediyor.UEFA ülke sıralamasındaki son durum şöyle:1. İspanya: 78,999 puan2. İngiltere: 76,856 3. İtalya: 59,725 4. Almanya: 58,856 5. Fransa: 48,583 6. Portekiz: 40,150 7. Rusya: 34,550 8. Belçika: 32,100 9. Hollanda: 31,400 10. Avusturya: 30,625 11. İskoçya: 28,875 12. Türkiye: 28,10013. Ukrayna: 27,500 14. Kıbrıs Rum Kesimi: 27,000 15. Danimarka: 26,375Galeri: Ülke puanına hangi takım, ne kadar katkı sağladı, en çok katkı sağlayan takım kim oldu?

Sivasspor'un Avrupa Ligi'nde rakipleri belli oldu UEFA Avrupa Ligi’nde 2020-2021 sezonu grup aşaması kura çekimi İsviçre’nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde gerçekleştirilen çekilişle belirlendi. Kuralarda 48 takım 4’erli 12 gruba ayrıldı. Grup müsabakaları 22 Ekim’de başlayacak, 10 Aralık’ta sona erecek. Final ise 26 Mayıs’ta Polonya’nın Gdansk şehrinde oynanacak.Bu sene Avrupa Ligi’nde Türkiye’den sadece Sivasspor mücadele edecek. Kırmızı-beyazlılar, I Grubu’nda İspanya’dan Villarreal, Azerbaycan’dan Karabağ ve İsrail’den Maccabi Tel Aviv ile aynı grupta yer aldı.UEFA Avrupa Ligi’nde oluşan grup kuraları şöyle:A Grubu: Roma, Young Boys, CFR Cluj, CSKA SofiaB Grubu: Arsenal, Rapid Wien, Molde, DundalkC Grubu: Bayer Leverkusen, Slavia Prag, Hapoel Beer-Sheva, NiceD Grubu: Benfica, Standard Liege, Rangers, Lech PoznanE Grubu: PSV Eindhoven, PAOK, Granada, OmonoiaF Grubu: Napoli, Real Sociedad, AZ Alkmaar, RijekaG Grubu: Braga, Leicester City, AEK, Zorya LuhanskH Grubu: Celtic, Sparta Prag, Milan, LilleI Grubu: Villarreal, Karabağ, Maccabi Tel Aviv, SivassporJ Grubu: Tottenham, Ludogorets, LASK, Royal AntwerpK Grubu: CSKA Moskova, Dinamo Zagreb, Feyenoord, Wolfsberger ACL Grubu: Gent, Kızılyıldız, Hoffenheim, LiberecBaşakşehir'e Şampiyonlar Ligi'nde zor rakipler: 1.5 ay önce yarı final oynadılarGalatasaray Rangers'a diş geçiremedi: Temsilcimiz Avrupa'ya veda ettiGaleri: Ülke puanına hangi takım, ne kadar katkı sağladı, en çok katkı sağlayan takım kim oldu?



