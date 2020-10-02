Rıza Çalımbay'dan Avrupa Ligi'ndeki rakiplerine gözdağı
Sivasspor'un UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakipleri belli oldu. Yiğidoların teknik direktörü Rıza Çalımbay, gruplar hakkında açıklamalarda bulunurken, rakiplerine de gözdağı verdi.
Haber MerkeziYeni Şafak
UEFA Avrupa Ligi’nde 2020-2021 sezonu grup aşaması kura çekimi İsviçre’nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde gerçekleştirilen çekilişle belirlendi. Kuralarda 48 takım 4’erli 12 gruba ayrıldı. Grup müsabakaları 22 Ekim’de başlayacak, 10 Aralık’ta sona erecek. Final ise 26 Mayıs’ta Polonya’nın Gdansk şehrinde oynanacak.
Bu sene Avrupa Ligi’nde Türkiye’den sadece Sivasspor mücadele edecek. Kırmızı-beyazlılar, I Grubu’nda İspanya’dan Villarreal, Azerbaycan’dan Karabağ ve İsrail’den Maccabi Tel Aviv ile aynı grupta yer aldı.
"Gruptan çıkacağız"
Grupların belli olmasının ardından beINSPORTS'a açıklamalarda bulunan Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, gruptan çıkacaklarını söyledi. Çalımbay, "Bütün herkese hayırlı olsun. Gruplara baktığınız zaman, bizim grup iyi gözüküyor. Ülkemizin puana ihtiyacı olması, bizi daha çok hırslandırıyor. Hem ülkemiz için hem kendimiz için oynayacağız. Hedefim Avrupa'da başarılı olmak. İyi oyuncularımız var, iyi işler yapacağımızı düşünüyorum. İnşallah gruptan çıkacağız, ona göre kadromuzu kurduk" ifadelerini kullandı.
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