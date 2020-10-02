Sivasspor'un Avrupa Ligi'nde rakipleri belli oldu

UEFA Avrupa Ligi’nde 2020-2021 sezonu grup aşaması kura çekimi İsviçre’nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde gerçekleştirilen çekilişle belirlendi. Kuralarda 48 takım 4’erli 12 gruba ayrıldı. Grup müsabakaları 22 Ekim’de başlayacak, 10 Aralık’ta sona erecek. Final ise 26 Mayıs’ta Polonya’nın Gdansk şehrinde oynanacak.

Bu sene Avrupa Ligi’nde Türkiye’den sadece Sivasspor mücadele edecek. Kırmızı-beyazlılar, I Grubu’nda İspanya’dan Villarreal, Azerbaycan’dan Karabağ ve İsrail’den Maccabi Tel Aviv ile aynı grupta yer aldı.

UEFA Avrupa Ligi’nde oluşan grup kuraları şöyle:

A Grubu: Roma, Young Boys, CFR Cluj, CSKA Sofia

B Grubu: Arsenal, Rapid Wien, Molde, Dundalk

C Grubu: Bayer Leverkusen, Slavia Prag, Hapoel Beer-Sheva, Nice

D Grubu: Benfica, Standard Liege, Rangers, Lech Poznan

E Grubu: PSV Eindhoven, PAOK, Granada, Omonoia

F Grubu: Napoli, Real Sociedad, AZ Alkmaar, Rijeka

G Grubu: Braga, Leicester City, AEK, Zorya Luhansk

H Grubu: Celtic, Sparta Prag, Milan, Lille

I Grubu: Villarreal, Karabağ, Maccabi Tel Aviv, Sivasspor

J Grubu: Tottenham, Ludogorets, LASK, Royal Antwerp

K Grubu: CSKA Moskova, Dinamo Zagreb, Feyenoord, Wolfsberger AC

L Grubu: Gent, Kızılyıldız, Hoffenheim, Liberec

Başakşehir'e Şampiyonlar Ligi'nde zor rakipler: 1.5 ay önce yarı final oynadılar Geçen sezon Süper Lig'de şampiyon olarak turnuvaya doğrudan katılma hakkı elde eden Medipol Başakşehir, PSG, Manchester United ve Leipzig ile eşleşti.20 Ekim'de başlayacak grup maçları, 9 Aralık'ta sona erecek. Geçen sezon Alman ekibi Bayern Münih'in mutlu sona ulaştığı turnuvanın finali, 29 Mayıs'ta Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.Şampiyonlar Ligi'nde kura çekimi sonrasında oluşan gruplar;A Grubu: Bayern Münih - Atletico Madrid - Salzburg - Lokomotiv MoskovaB Grubu: Real Madrid - Shakhtar - Inter - Mönchengladbach C Grubu: Porto - Manchester City - Olympiakos - MarsilyaD Grubu: Liverpool - Ajax - Atalanta - MidtyjllandE Grubu: Sevilla - Chelsea - Krasnodar - RennesF Grubu: Zenit - Borussia Dortmund - Lazio - Club BruggeG Grubu: Juventus - Barcelona - Dinamo Kiev - FerencvarosH Grubu: PSG - Manchester United - Leipzig - BaşakşehirŞampiyonlar Ligi'nde 2020-2021 sezonu kura çekimi gerçekleştirildi #UCL 🤔Ölüm grubu size göre hangisi? pic.twitter.com/QLMRuLFy3Z— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) October 1, 2020 Fatih Terim'den ülke puanı mesajı: Bu maç tek maç ve telafisi yok

Galatasaray Rangers'a diş geçiremedi: Temsilcimiz Avrupa'ya veda etti UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Galatasaray, deplasmanda karşılaştığı İskoç ekibi Rangers’a 2-1 mağlup oldu ve Avrupa kupalarından elendi. Rangers maçı ile birlikte bu sezonki 6. resmi müsabakasına çıkan sarı-kırmızılılar ilk yenilgisini de almış oldu. Cimbom daha önce oynadığı 5 mücadelede 4 galibiyet, 1 beraberlik almıştı.Aslan bu süreçte Süper Lig’de Gaziantep FK ve Medipol Başakşehir’i yenerken, Fenerbahçe ile berabere kalmış, UEFA Avrupa Ligi ön eleme maçlarında da Neftçi Bakü ve Hajduk Split’i mağlup etmişti.Karşılaşmadan dakikalar;9. dakikada Taylan Antalyalı'nın pasında savunmanın arkasına sarkan Feghouli, topu almak istedi. Kaleci McGregor, Feghouli'den önce meşin yuvarlağın sahibi oldu.20. dakikada Emre Kılınç'ın pasında Feghouli, gelişine topa vurdu. Meşin yuvarlak farklı şekilde üstten auta gitti.32. dakikada Galatasaray'ın sol taraftan kullandığı köşe atışında ceza sahasında top son olarak Marcao'nun önünde kaldı. Bu futbolcu, meşin yuvarlağı Feghouli'ye aktardı. Cezayirli futbolcunun kale içine göndermek istediği top, Goldson'dan döndü. Rangers savunması meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.52. dakikada Rangers öne geçti. Hagi'nin pasında kaleci Fatih Öztürk ile karşı karşıya kalan Arfield, topu ağlara gönderdi: 1-059. dakikada Rangers farkı 2'ye çıkardı. Sol kanattan Barisic'in ceza alanına ortasında savunmadan seken topa arka direkte Tavernier kafayı vurdu. Meşin yuvarlak filelere gitti: 2-087. dakikada Galatasaray farkı 1'e indirdi. Sarı-kırmızılı ekibin sağ taraftan kullandığı köşe atışında arka direkte Marcao, kafayla topu filelere gönderdi: 2-1Kalan sürede skorda bir değişiklik olmadı ve Galatasaray sahadan 2-1 mağlup ayrıldı.Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi play-off maçında Rangers'a 2-1 mağlup olarak Avrupa'ya veda etti. pic.twitter.com/eaqSmFvJul— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) October 1, 2020



