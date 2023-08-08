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Spor

Rizespor'a Azubuike'den kötü haber

Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'da orta saha oyuncusu Azubuike’nin çapraz bağında yırtık tespit edildi.

16:02 . 8/08/2023 Salı
AA
Azubuike ameliyat edilecek.

Azubuike ameliyat edilecek.

Çaykur Rizespor Kulübü Sağlık Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Hasan Türüt, futbolcu Okechukwu Godson Azubuike'nin sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı.


Türüt'ün, yeşil-mavili kulübün internet sitesinde yer alan açıklamasında, "28 Temmuz Cuma günü Ümraniyespor ile oynanan hazırlık maçında sakatlanan oyuncumuz Azibuike'nin yapılan muayene ve MRI tetkikleri sonucunda sağ diz ön çapraz bağında yırtık tespit edilmiş ve önümüzdeki hafta ameliyat edilmesi planlanmıştır" ifadelerine yer verildi.


26 yaşındaki Azubuike, Rizespor formasıyla toplam 28 maça çıktı ve 1 gol atıp 3 de asist kaydetti.






#Rizespor
#Azubuike
#Hasan Türüt
1 saat önce
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