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Spor

Orsic'ten kötü haber

Trabzonspor'un yeni transferlerinden Hırvat kanat oyuncusu Mislav Orsic dün antrenmanı yarıda bırakmıştı. Yapılan sonuçlar sonucunda 6-9 ay sahalardan uzak kalacağı açıklandı.

09:27 . 24/07/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Çapraz bağları koptu.

Çapraz bağları koptu.

Trabzonspor'dan Orsic açıklaması:

"Orsic’in muayene ve MR görüntülemesi sonucunda sağ diz bölgesinde ön çapraz bağ yırtığı ve iç yan bağ yaralanması tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanılmış olup en kısa sürede operasyonu planlanmaktadır"


Trabzonspor’un dün sabah antrenmanında Mislav Orsic, Hakan Yeşil ile girdiği ikili mücadele sonrası yerde kalmıştı.


Orsic'e ilk müdahale sağlık ekibi tarafından saha içinde yapılıp, tedavisinin ardından Hırvat futbolcu golf aracıyla antrenman sahasını terk etti ve idmanı yarıda bırakmıştı.


Hırvat oyuncu 6 ila 9 ay arası sahalardan uzak kalacak.


Trabzonspor sene başında Southampton'dan 2.4 milyon Euro karşılığında kadrosuna katmıştı.



#Trabzonspor
#Mislav Orsic
#Sakatlık
4 saat önce
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