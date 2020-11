Fabricio bilinmeyen hikayesini anlattı: Takım seçmeleri için 3 gün kamyon arkasında yolculuk yaptım

Çaykur Rizespor'un Brezilyalı futbolcusu Fabricio Baiano, transferi ve kariyeri hakkında açıklamalarda

"Teklif gelince çok mutlu oldum"

Rizespor'dan gelen transfer teklifi sonrasında çok mutlu olduğunu söyleyen Fabricio, "Geçen sezon Gençlerbirliği forması giyiyordum ve benim için önemli bir kulüp. Çünkü benim Türkiye'de forma giymemi sağladılar. Çaykur Rizespor'dan teklif alınca çok mutlu oldum çünkü Rizespor'un iyi bir kulüp olduğunu duyuyordum, teklif gelince mutlu oldum ve düşünmeden kabul ettim" diye konuştu.

"Hocam nerede görev verirse orada oynarım"

Normalde orta sahanın merkezinde forma giydiğini söyleyen Fabricio, "Normalde ben 8 numara oynuyorum. Hocam nerede görev verirse o bölgede oynayabilecek kapasitedeyim. Anladığım kadarıyla hocam hem hızımdan, hem de defansif yönümden faydalanmak istedi. Bunun da faydasını gördük" şeklinde konuştu.

"Türkiye'de çok mutluyum"

Süper Lig'in fiziksel olarak güçlü bir lig olduğunu söyleyen 28 yaşındaki futbolcu, "Pandemi ne yazık ki futbolcu ve tüm dünyayı etkiledi. Bu da taraftarlarımızdan uzak olduğumuz için bizleri üzüyor. Türkiye'de inanılmaz bir taraftar kitlesi var. Taraftarlarla oynamak bizi futbol olarak ileriye götürüyor. Ligde 15 ay geçirdim. Türkiye ligi benim tam oynamak istediğim bir lig. Fiziksel gücü olan oyuncular için iyi bir lig. Süper Lig'de teknik, taktik var ama fiziksel olarak güçlü olan takımların kazandığı lig. Şu ana kadar burada olmaktan dolayı çok mutluyum" ifadelerini kullandı.

"Kariyerimi Türkiye'de tamamlamak isterim"

Rize'de futbol oynamak için çok uygun bir ortam olduğunu söyleyen Fabricio, "Türkiye'yi çok seviyorum Rize de tam bana göre bir şehir. Ailesiyle vakit geçirmeyi seven, dışarıya çok çımayı sevmeyen birisiyim. Rize'de de tam futbola odaklanacağınız bir ortam var. Kulüpte tam bir aile ortamı var. Herkes birbirini seviyor ve saygı gösteriyor. Kendimi Türkiye'de rahat ve güvende hissediyorum. Elimde olsa kariyerimi Türkiye'de tamamlamak isterim" dedi.

"Takım seçmeleri için 3 gün kamyon arkasında yolculuk yaptım"

İlk futbola başladığı dönemde kariyerinin başlangıcı olan anısını anlatan Fabricio, "Takım seçmelerine gitmek için yaşadığım şehirden Rio de Janeiro'ya gitmem gerekiyordu. Bu gidiş de ciddi anamda para gerektiriyordu ama böyle bir param yoktu. Kamyon arkasında, otostop çekerek Rio de Janeiro'ya 3 günde gittim. O seçmelere katılmam gerekiyordu çünkü en büyük şansımdı. 3 günlük yolculuğun ardından seçmelere çıktım ve beni beğendiler. Futbola başlamamdaki en unutulmaz anım bu" açıklamasında bulundu.

"Zor şeylerin tadı daha güzel oluyor"

Transfer döneminde Rizespor'a geliş döneminde görüşmelerin uzamasını da değerlendiren orta saha oyuncusu, "Zor şeylerin tadı daha güzel oluyor. Zor bir süreç yaşadık ama şu an Rize'de olmaktan dolayı çok mutluyum. Rize'ye gelmek istiyorsunuz ama kontratınız ve kulüp tarafı var. Kulübü de ikna etmek durumundasınız. Transferde bazı koşullar olabiliyor ama benim açımdan bir soru yoktu. Maritimo'nun başkanı biraz durumu uzattı. Şu an çok mutluyum" şeklinde konuştu.

"Luiz Gustavo çok iyi bir oyuncu"

Fenerbahçeli Luiz Gustavo ile ilgili de bir anısını anlatan Fabricio, "Kariyerimde işsiz kaldığım bir dönem oldu. Brezilya Milli Takımı maç yapıyordu ve Luiz Gustavo'yu görmüştüm ve çok iyi oynuyordu. Kendi kendime 'Acaba bu adamla birlikte ya da karşılıklı oynayabilir miyim' diyordum. Türkiye'de karşılıklı 2 maça çıktık. Kendisine çok saygı duyuyorum, çok iyi bir oyuncu. Şu an karşılıklı oynuyoruz belki bir gün birlikte de oynarız" açıklamasında bulundu.

Emir Dilaver: Türk ismimle gurur duyuyorum Hırvatistan 1. Lig takımlarından Dinamo Zagreb'den transfer edilen stoper oyuncu Emir Dilaver, Çaykur Rizespor'a geldiği için çok mutlu olduğunu dile getirerek, transfer sürecinin GNK Dinamo Zagreb'in iç sorunları nedeniyle geciktiğinin de altını çizdi. Kariyerinde yeni bir sayfa açmak için Dinamo Zagreb'in değil Rizespor'un teklifini kabul ettiğini ifade eden Dilaver "Aslında buraya gelmeyi bende çok istedim. Hoca ile konuşmuştum. Dinamo'da ki bazı iç sorunlar nedeniyle gelememiştim. Bazı oyuncular ile araları kötüydü, ayrılma ayrılmama durumu vardı. Bana da yeni bir sözleşme önerdiler ama orada çok güzel 2 yıl geçirdim ben. 2 tane lig şampiyonluğu kazandım. Avrupa'da çok iyi maçlar oynadım aynı zamanda. Çok keyifliydi ama kariyerimde yeni bir sayfa açmak istiyordum. O yüzden buraya gelmeyi ben de çok istedim. Biraz gecikmeli, biraz zor oldu. Tamamen orada ki iç sıkıntılardan dolayı transferim birazcık uzadı. Ama buradayım ve çok mutluyum" dedi."Bir Türklük vardır diye düşünüyorum"Adı ve soyadı Türk ismi olan Emir Dilaver, Bosna'dan savaş esnasında Avusturya'ya taşındıklarını, ailesinde Osmanlı Dönemi'nden gelme bir Türklük olduğunu düşündüğünü ve bununla gurur duyduğunu dile getirerek "İsmim Türk ismi; hem Emir hem de Dilaver. Bosna'dan geliyorum. Bosna asıllıyım. Orada doğdum. Savaş çıktığında ben çok küçüktüm ve Avusturya'ya taşınmak zorunda kaldık. İsmimden dolayı gurur duyuyorum, aynı zamanda bir Türklük olduğundan da eminim. Çünkü Osmanlı Dönemi'nde de aile geçmişimde bir Türklük vardır diye düşünüyorum. Bundan da gurur duyuyorum. Avusturya'ya gittik daha sonra ve orada aslında her şey çok güzel gidiyor. Uzun yıllardır orada yaşıyoruz ve şu an her şey keyifli geçiyor. Kardeşimin de yeni bir oğlu oldu, benim de yakında bir çocuğum daha olacak. Hayatım şu anda orada. Avusturya'da olmaktan da çok mutluyum" şeklinde konuştu."Üzerine düşen görevi herkes çok iyi yapıyor"Taraftarların kendisine olan ilgisinin hoşuna gittiğini dile getiren Emir Dilaver, takım halinde hareket ettikleri zaman başarılı olduklarının da altını çizdi. Dilaver "Taraftarların benden hoşnut olması beni çok mutlu etti. Bende burada olmaktan dolayı çok memnunum. Sürekli bana destek mesajları gönderiyorlar. Savunmayı aslında ben bir bütün olarak görüyorum. Savunma oyuncuları olarak takım halinde hareket ediyoruz ve iniş çıkışlar olmadığı zaman, kompakt bir şekilde savunma yaptığınız zaman bunu başarıyorsunuz. Biz aslında bu seneki takımda şimdiye kadar bunu başardık. Özellikle burada kalecimize bir parantez açmak gerekir. Gökhan Akkan gerçekten çok yardımcı oluyor bize. Diğer partnerlerim olsun Meriah, Moroziuk, Melnjak, onlar da çok kaliteli oyuncular. Bu takımda üzerine düşen görevi herkes çok iyi yapıyor. 6 numaralarla ve kalecimiz ile çok iyi bir iletişimimiz var ama bütün iş aslında takım savunmasında bitiyor diyebilirim" dedi."Dünyanın en iyi oyuncusu olmasam da en azından akıllı olduğumu düşünüyorum"Dilaver 22 Kasım'da Galatasaray ile oynayacakları karşılaşmaya da değinerek "Falcao çok iyi bir golcü olabilir ama Süper Lig'de çok kaliteli oyuncular var. Bu zamana kadar oynadığımız rakiplerde Kayode'yi sayabiliriz mesela, Sivasspor'da çok iyi bir oyuncuydu. Dünyanın en iyi oyuncusu olmasam da en azından akıllı olduğumu düşünüyorum. En azından maçlardan önce bütün forvetlerin görüntülerini izliyorum. Onların neler yaptığını, nerelere hareketlendiğini, nasıl bir sitilleri olduğuna mutlaka bakıyorum ve kendi artılarımı da bu doğrultuda geliştirmeye çalışıyorum. Bu sayede savunma yapmaya çalışıyorum ve şuana kadar da işe yaradı gibi gözüküyor ve bu doğrultuda da devam edeceğim. Bireysel anlamda gerçekten çok yetenekli oyuncular var bu ligde ve aşağı yukarı her takımda çok iyi hücum oyuncusu bulabiliyorsunuz" ifadelerini kullandı."Sürekli iletişim halindeyiz"Karşılaşma esnasında takım arkadaşlarıyla sürekli iletişim halinde oluğu için işinin kolaylaştığını dile getiren Dilaver "Tek bir forveti benimle ilişkilendirmemek lazım. Bizim takımda 6 numaralarımız Abdullah Durak olsun, Donsah olsun, ya da benim partnerim savunmada Meriah olsun, biz sürekli iletişim halinde olduğumuz için karşımızda bir forvet olduğunda saha içerisinde sürekli konuşarak, iletişim halinde olarak kimin kimi kontrol edeceğini sürekli konuştuğumuz için daha kolay oluyor. 6 numaralarımıza da bir parantez açmak gerekiyor, onlar da gerçekten benim işimi çok kolaylaştırıyor" şeklinde konuştu.

Süper Lig'in hayırsever futbolcusu Godfred Donsah Ganalı orta saha oyuncusu Donsah, Mehmet Cengiz Tesisleri'nde yaptığı açıklamada, transferi ve hayat hikayesiyle ilgili konuştu.Godfred Donsah, çocukluğunun çok zor geçtiğini, kendi yaşadığı zorlukları ülkesindeki çocukların yaşamaması için Godfred Donsah Yardım Vakfını kurduğunu anlattı."Yemek ve yatacak yer konusunda çok büyük sıkıntılar yaşadım"Üç kız kardeşi olduğunu aktaran Ganalı futbolcu, şunları kaydetti:"Küçük bir çiftliğimiz vardı. Çiftlikte Hindistan cevizi yetiştiriyorduk. Babam aileyi geçindirmekte çok zorlanıyordu. Bazı günler yiyecek yemeğimiz bile olmuyordu. Bu bizim için büyük sıkıntı oluyordu. Babam bir aylık sürede çölü geçerek Libya'ya, daha sonra şişme botla Libya'dan İtalya'ya ulaştı. Biz on yıl boyunca kendisinden haber alamadık. Bu süreçte ailem ile yalnız kaldım Gana'da. Yemek ve yatacak yer konusunda çok büyük sıkıntılar yaşadım. Ben bireysel anlamda gece aç yatmanın ne demek olduğunu çok iyi biliyorum. Yatacak yerinin olmamasının ne demek olduğunu çok iyi biliyorum. Bir şey almak istediğinizde, kendinize bir şey almak istediğinizde paranızın olmamasının ne demek olduğunu çok iyi biliyorum." "Geldiğim yeri unutmadım"Futbol sayesinde bazı şeyleri elde ettiğini dile getiren Donsah, "Geldiğim noktada kendime ve aileme bakabiliyorum. Çok daha iyi bir konumdayım ama geldiğim yeri unutmadım. Bu nedenle vakfı kurdum. Vakıf sayesinde ülkemdeki sıkıntılı durumda olan, aç olan, kendi potansiyelini keşfedemeyen insanlara bir şekilde yardım etmeye çalışıyorum. Onlar da benim yaşadıklarımı yaşamasınlar, normal bir hayat, insan gibi yaşayabilsinler diye ben de onlar için elimden geleni yapmaya çalışıyorum" diye konuştu.Donsah, vakfın 2 yıldır faaliyet içerisinde olduğunu, vakıf işlerini zor şartlarda birlikte büyüdüğü ailesi ile bir arkadaşının yürüttüğünü ifade ederek, gıda ve yatacak yer yardımı yanında Amerika'da kurdukları bağlantıyla hastane ve okul yardımı ulaştırdığını, kurdukları bilgi merkezi ile insanları teknolojiyle buluşturduklarını aktardı.Ülkesinde kurdukları Donsah Gelişim Ligi ile yetenekli çocukları bir araya topladıklarına işaret eden Ganalı oyuncu, menajerler sayesinde yetenekli oyuncuları Avrupa'da futbola kazandırma gayreti içerisinde olduklarını kaydetti.Kendisinin dünya çapında bir oyuncu olmadığını ama imkanları sayesinde yardımcı olmaya gayret gösterdiğini dile getiren Donsah, "Orada insanların ne annesi, babası ne de sığınacak bir limanları var. Ben ve benim gibi bir şekilde talih yüzüne gülmüş kişilerin bunu yapması gerekiyor. Benim ülkem gibi ülkelerde çok kolay olmuyor. Ben elimden gelenin fazlasını veriyorum. Birçok arkadaşım vakfın çalışmalarını duyunca her türlü destek veriyorlar" diye konuştu. "Türkiye'de insanlar çok sıcakkanlı ve misafirperver"Sezon başında İtalya'nın Bologna ekibinden kiralık olarak Çaykur Rizespor'a geldiğini belirten Donsah, transferinin çok hızlı geliştiğini, Yeni Malatyaspor forması giyen Afriyie Acquah'ın kendisine Türkiye hakkında çok güzel şeyler söylediğini anlattı.Donsah, yeteneğini daha iyi gösterebileceğine inandığı için Rize'ye geldiğini ifade ederek, Çaykur Rizespor'un bir kulüpten daha çok aile ortamı havasında olduğunu söyledi.Gana'da bulunduğu dönemde Türkiye'de forma giyen oyuncuların kendisine sürekli Türklerin misafirperverliğinden bahsettiğine dikkati çeken Donsah, "Türkiye hakkında, geldikten sonra çok daha fazla bilgi edindim. Söylenenlerin çok doğru olduğunu gördüm. Türkiye'ye ilk gelişim. Çok sıcakkanlı ve misafirperver insanlar var. İnsanlar yabancı dil bilemese bile sokakta yürüdüğünüzde size bir şekilde yardımcı olmaya çalışıyorlar" şeklinde konuştu.Çaykur Rizespor'daki hedeflerini anlatan Donsah, "Bireysel ve takım olarak herkesin kendi hedefi var ama bu takım için ortak hedefimiz başarılı olmak. Bireysel olarak geçmişte bir sezonda 5 gol atmıştım. Çok çalışıp bu rekoru Türkiye'de geliştirmek istiyorum. Aynı zamanda çok çalışıp takımın bir parçası olmaya çalışacağım. Hedefimiz geçen sezonun çok daha ilerisine gitmek" ifadelerini kullandı.