SÜPER LİG

Süper Lig'in hayırsever futbolcusu Godfred Donsah

Çaykur Rizespor'un Ganalı futbolcusu Godfred Donsah, kendi adına kurduğu vakıfla ülkesinde ihtiyacı olan kişilere yardım ettiğini söyledi. 24 yaşındaki oyuncu, "Gece aç yatmanın ne demek olduğunu çok iyi biliyorum. Yatacak yerinin olmamasının ne demek olduğunu çok iyi biliyorum. Bir şey almak istediğinizde, kendinize bir şey almak istediğinizde paranızın olmamasının ne demek olduğunu çok iyi biliyorum" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi AA
Donsah hayat hikayesini anlattı.

Donsah hayat hikayesini anlattı.

Fotoğraf: Muhittin Sandıkçı / AA

Ganalı orta saha oyuncusu Donsah, Mehmet Cengiz Tesisleri'nde yaptığı açıklamada, transferi ve hayat hikayesiyle ilgili konuştu.

Godfred Donsah, çocukluğunun çok zor geçtiğini, kendi yaşadığı zorlukları ülkesindeki çocukların yaşamaması için Godfred Donsah Yardım Vakfını kurduğunu anlattı.

"Yemek ve yatacak yer konusunda çok büyük sıkıntılar yaşadım"


Üç kız kardeşi olduğunu aktaran Ganalı futbolcu, şunları kaydetti:

  • "Küçük bir çiftliğimiz vardı. Çiftlikte Hindistan cevizi yetiştiriyorduk. Babam aileyi geçindirmekte çok zorlanıyordu. Bazı günler yiyecek yemeğimiz bile olmuyordu. Bu bizim için büyük sıkıntı oluyordu. Babam bir aylık sürede çölü geçerek Libya'ya, daha sonra şişme botla Libya'dan İtalya'ya ulaştı. Biz on yıl boyunca kendisinden haber alamadık. Bu süreçte ailem ile yalnız kaldım Gana'da. Yemek ve yatacak yer konusunda çok büyük sıkıntılar yaşadım. Ben bireysel anlamda gece aç yatmanın ne demek olduğunu çok iyi biliyorum. Yatacak yerinin olmamasının ne demek olduğunu çok iyi biliyorum. Bir şey almak istediğinizde, kendinize bir şey almak istediğinizde paranızın olmamasının ne demek olduğunu çok iyi biliyorum."

Donsah, sosyal medya hesabından Rize'den fotoğraflarını paylaştı.
Donsah, sosyal medya hesabından Rize'den fotoğraflarını paylaştı.

"Geldiğim yeri unutmadım"

Futbol sayesinde bazı şeyleri elde ettiğini dile getiren Donsah, "Geldiğim noktada kendime ve aileme bakabiliyorum. Çok daha iyi bir konumdayım ama geldiğim yeri unutmadım. Bu nedenle vakfı kurdum. Vakıf sayesinde ülkemdeki sıkıntılı durumda olan, aç olan, kendi potansiyelini keşfedemeyen insanlara bir şekilde yardım etmeye çalışıyorum. Onlar da benim yaşadıklarımı yaşamasınlar, normal bir hayat, insan gibi yaşayabilsinler diye ben de onlar için elimden geleni yapmaya çalışıyorum" diye konuştu.

Donsah, vakfın 2 yıldır faaliyet içerisinde olduğunu, vakıf işlerini zor şartlarda birlikte büyüdüğü ailesi ile bir arkadaşının yürüttüğünü ifade ederek, gıda ve yatacak yer yardımı yanında Amerika'da kurdukları bağlantıyla hastane ve okul yardımı ulaştırdığını, kurdukları bilgi merkezi ile insanları teknolojiyle buluşturduklarını aktardı.

Ülkesinde kurdukları Donsah Gelişim Ligi ile yetenekli çocukları bir araya topladıklarına işaret eden Ganalı oyuncu, menajerler sayesinde yetenekli oyuncuları Avrupa'da futbola kazandırma gayreti içerisinde olduklarını kaydetti.

Kendisinin dünya çapında bir oyuncu olmadığını ama imkanları sayesinde yardımcı olmaya gayret gösterdiğini dile getiren Donsah, "Orada insanların ne annesi, babası ne de sığınacak bir limanları var. Ben ve benim gibi bir şekilde talih yüzüne gülmüş kişilerin bunu yapması gerekiyor. Benim ülkem gibi ülkelerde çok kolay olmuyor. Ben elimden gelenin fazlasını veriyorum. Birçok arkadaşım vakfın çalışmalarını duyunca her türlü destek veriyorlar" diye konuştu.

Donsah, çocuk hayranlarının imza isteklerini geri çevirmiyor.
Donsah, çocuk hayranlarının imza isteklerini geri çevirmiyor.

"Türkiye'de insanlar çok sıcakkanlı ve misafirperver"

Sezon başında İtalya'nın Bologna ekibinden kiralık olarak Çaykur Rizespor'a geldiğini belirten Donsah, transferinin çok hızlı geliştiğini, Yeni Malatyaspor forması giyen Afriyie Acquah'ın kendisine Türkiye hakkında çok güzel şeyler söylediğini anlattı.

Donsah, yeteneğini daha iyi gösterebileceğine inandığı için Rize'ye geldiğini ifade ederek, Çaykur Rizespor'un bir kulüpten daha çok aile ortamı havasında olduğunu söyledi.

Gana'da bulunduğu dönemde Türkiye'de forma giyen oyuncuların kendisine sürekli Türklerin misafirperverliğinden bahsettiğine dikkati çeken Donsah, "Türkiye hakkında, geldikten sonra çok daha fazla bilgi edindim. Söylenenlerin çok doğru olduğunu gördüm. Türkiye'ye ilk gelişim. Çok sıcakkanlı ve misafirperver insanlar var. İnsanlar yabancı dil bilemese bile sokakta yürüdüğünüzde size bir şekilde yardımcı olmaya çalışıyorlar" şeklinde konuştu.

Çaykur Rizespor'daki hedeflerini anlatan Donsah, "Bireysel ve takım olarak herkesin kendi hedefi var ama bu takım için ortak hedefimiz başarılı olmak. Bireysel olarak geçmişte bir sezonda 5 gol atmıştım. Çok çalışıp bu rekoru Türkiye'de geliştirmek istiyorum. Aynı zamanda çok çalışıp takımın bir parçası olmaya çalışacağım. Hedefimiz geçen sezonun çok daha ilerisine gitmek" ifadelerini kullandı.

Ronsah, Rizespor formasıyla Süper Lig'de 44 dakika süre aldı.
Ronsah, Rizespor formasıyla Süper Lig'de 44 dakika süre aldı.

YIllar sonra gelen transfer itirafı: Dört saat boyunca ağladım
YIllar sonra gelen transfer itirafı: Dört saat boyunca ağladım

Sosyal medyanın geldiği nokta artık futbol kulüplerinde transferlerde bile belirleyici rol üstleniyor. Konuyla ilgili en yakın örneklerden biri de Yalçın Ayhan'ın Beşiktaş'a transfer süreciydi.Tecrübeli oyuncu siyah beyazlılarla anlaşmış ve İngiltere'deki kampa katılmak için bu ülkeye gelmişti. Ancak sosyal medyadaki tepkiler sonrasında transfer iptal olmuş ve Yalçın Ayhan, Türkiye'ye dönmek zorunda kalmıştı.Yalçın Ayhan'ın transferle ilgili itirafı şöyle;"Beşiktaş'a transfer muhabbetim şöyle oldu; İngiltere'ye Beşiktaş'ın kampına gittim. 1 gün boyunca orada durdum, Beşiktaş'ta oynamayı kendimi orada göstermeyi inanılmaz şekilde çok istiyordum. Ama sosyal medyada gelen tepkiler yüzünden 1 gün sonra transferin iptal olduğu söylendi, çok üzüldüm. Dışarıdan ağır duruşlu bir adam olarak bilinirim ama 4 saat boyunca çocuklar gibi oturup ağladığımı, hayatımda hiç bu kadar üzüldüğümü hatırlamıyorum."Yalçın Ayhan Beşiktaş formasını giydi

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