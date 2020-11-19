SÜPER LİG

Rizesporlu Emir Dilaver Türk mü?

Emir Dilaver: Türk ismimle gurur duyuyorum

Çaykur Rizespor’un savunma oyuncusu Emir Dilaver, isminin bir Türk ismi olduğunu ve bununla gurur duyduğunu söyledi. 29 yaşındaki futbolcu, "İsmimden dolayı gurur duyuyorum, aynı zamanda bir Türklük olduğundan da eminim. Çünkü Osmanlı Dönemi'nde de aile geçmişimde bir Türklük vardır diye düşünüyorum" dedi.

Haber Merkezi İHA
Emir Dilaver kemençe ile poz verdi.

Emir Dilaver kemençe ile poz verdi.

Fotoğraf: IHA

Hırvatistan 1. Lig takımlarından Dinamo Zagreb’den transfer edilen stoper oyuncu Emir Dilaver, Çaykur Rizespor’a geldiği için çok mutlu olduğunu dile getirerek, transfer sürecinin GNK Dinamo Zagreb’in iç sorunları nedeniyle geciktiğinin de altını çizdi. Kariyerinde yeni bir sayfa açmak için Dinamo Zagreb’in değil Rizespor’un teklifini kabul ettiğini ifade eden Dilaver “Aslında buraya gelmeyi bende çok istedim. Hoca ile konuşmuştum. Dinamo’da ki bazı iç sorunlar nedeniyle gelememiştim. Bazı oyuncular ile araları kötüydü, ayrılma ayrılmama durumu vardı. Bana da yeni bir sözleşme önerdiler ama orada çok güzel 2 yıl geçirdim ben. 2 tane lig şampiyonluğu kazandım. Avrupa’da çok iyi maçlar oynadım aynı zamanda. Çok keyifliydi ama kariyerimde yeni bir sayfa açmak istiyordum. O yüzden buraya gelmeyi ben de çok istedim. Biraz gecikmeli, biraz zor oldu. Tamamen orada ki iç sıkıntılardan dolayı transferim birazcık uzadı. Ama buradayım ve çok mutluyum” dedi.

Emir Dilaver'in Rizespor'la 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
Emir Dilaver'in Rizespor'la 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

"Bir Türklük vardır diye düşünüyorum"

Adı ve soyadı Türk ismi olan Emir Dilaver, Bosna’dan savaş esnasında Avusturya’ya taşındıklarını, ailesinde Osmanlı Dönemi’nden gelme bir Türklük olduğunu düşündüğünü ve bununla gurur duyduğunu dile getirerek “İsmim Türk ismi; hem Emir hem de Dilaver. Bosna’dan geliyorum. Bosna asıllıyım. Orada doğdum. Savaş çıktığında ben çok küçüktüm ve Avusturya’ya taşınmak zorunda kaldık. İsmimden dolayı gurur duyuyorum, aynı zamanda bir Türklük olduğundan da eminim. Çünkü Osmanlı Dönemi’nde de aile geçmişimde bir Türklük vardır diye düşünüyorum. Bundan da gurur duyuyorum. Avusturya’ya gittik daha sonra ve orada aslında her şey çok güzel gidiyor. Uzun yıllardır orada yaşıyoruz ve şu an her şey keyifli geçiyor. Kardeşimin de yeni bir oğlu oldu, benim de yakında bir çocuğum daha olacak. Hayatım şu anda orada. Avusturya’da olmaktan da çok mutluyum” şeklinde konuştu.

"Üzerine düşen görevi herkes çok iyi yapıyor"

Taraftarların kendisine olan ilgisinin hoşuna gittiğini dile getiren Emir Dilaver, takım halinde hareket ettikleri zaman başarılı olduklarının da altını çizdi. Dilaver “Taraftarların benden hoşnut olması beni çok mutlu etti. Bende burada olmaktan dolayı çok memnunum. Sürekli bana destek mesajları gönderiyorlar. Savunmayı aslında ben bir bütün olarak görüyorum. Savunma oyuncuları olarak takım halinde hareket ediyoruz ve iniş çıkışlar olmadığı zaman, kompakt bir şekilde savunma yaptığınız zaman bunu başarıyorsunuz. Biz aslında bu seneki takımda şimdiye kadar bunu başardık. Özellikle burada kalecimize bir parantez açmak gerekir. Gökhan Akkan gerçekten çok yardımcı oluyor bize. Diğer partnerlerim olsun Meriah, Moroziuk, Melnjak, onlar da çok kaliteli oyuncular. Bu takımda üzerine düşen görevi herkes çok iyi yapıyor. 6 numaralarla ve kalecimiz ile çok iyi bir iletişimimiz var ama bütün iş aslında takım savunmasında bitiyor diyebilirim” dedi.

Emir Dilaver, Süper Lig'de 4 maça çıktı ve 1 asist yaptı.
Emir Dilaver, Süper Lig'de 4 maça çıktı ve 1 asist yaptı.

"Dünyanın en iyi oyuncusu olmasam da en azından akıllı olduğumu düşünüyorum"

Dilaver 22 Kasım’da Galatasaray ile oynayacakları karşılaşmaya da değinerek “Falcao çok iyi bir golcü olabilir ama Süper Lig’de çok kaliteli oyuncular var. Bu zamana kadar oynadığımız rakiplerde Kayode’yi sayabiliriz mesela, Sivasspor’da çok iyi bir oyuncuydu. Dünyanın en iyi oyuncusu olmasam da en azından akıllı olduğumu düşünüyorum. En azından maçlardan önce bütün forvetlerin görüntülerini izliyorum. Onların neler yaptığını, nerelere hareketlendiğini, nasıl bir sitilleri olduğuna mutlaka bakıyorum ve kendi artılarımı da bu doğrultuda geliştirmeye çalışıyorum. Bu sayede savunma yapmaya çalışıyorum ve şuana kadar da işe yaradı gibi gözüküyor ve bu doğrultuda da devam edeceğim. Bireysel anlamda gerçekten çok yetenekli oyuncular var bu ligde ve aşağı yukarı her takımda çok iyi hücum oyuncusu bulabiliyorsunuz” ifadelerini kullandı.

"Sürekli iletişim halindeyiz"


Karşılaşma esnasında takım arkadaşlarıyla sürekli iletişim halinde oluğu için işinin kolaylaştığını dile getiren Dilaver “Tek bir forveti benimle ilişkilendirmemek lazım. Bizim takımda 6 numaralarımız Abdullah Durak olsun, Donsah olsun, ya da benim partnerim savunmada Meriah olsun, biz sürekli iletişim halinde olduğumuz için karşımızda bir forvet olduğunda saha içerisinde sürekli konuşarak, iletişim halinde olarak kimin kimi kontrol edeceğini sürekli konuştuğumuz için daha kolay oluyor. 6 numaralarımıza da bir parantez açmak gerekiyor, onlar da gerçekten benim işimi çok kolaylaştırıyor” şeklinde konuştu.

Tomas'tan Remy itirafı: Onu çok istemiştim
Tomas'tan Remy itirafı: Onu çok istemiştim

Antalya'da kamp yapan Çaykur Rizespor'da teknik direktör Stjepan Tomas açıklamalarda bulundu."Remy bize çok katkı sağladı"Ligin geride kalan 8 haftasında iyi bir performans gösterdiklerini söyleyen Tomas, "İlk 8 hafta bizim için iyi geçti. Son 5 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik aldık. Son 2 maç gol yemedik. İlk iki hafta oynadığımız Fenerbahçe ve Kasımpaşa maçlarında aramıza yeni katılan oyuncular vardı. Alışma dönemi nedeniyle ilk iki maç bizim için iyi geçmedi. Sonrasında Remy takıma adapte oldu. Bize çok katkı sağladı. İnşallah böyle devam ederiz" diye konuştu."Hedef her maç 3 puan"Her maçta 3 puan hedeflediklerini dile getiren Tomas, "Kadromuzu planlarken geniş bir kadro kurduk. 40 maç ve kupa maçları da var. Ligde az süre bulan oyunculara kupada şans vereceğiz. Hem lig hem de kupada iyi gidişata devam ederiz. Ligde sıralama hedefi koymuyoruz, maç maç bakıyoruz. En önemlisi önümüzde oynayacağımız maç ve 3 puan" ifadelerini kullandı."Oyuncularımın yüksek performansı beni zorluyor"Oyuncularının yüksek performansı nedeniyle kadro kurmakta zorlandığını anlatan Hırvat teknik adam, "Oyuncularımın yüksek performansı beni zorluyor. Süper Lig'de sezon başı iyi kadro kurmak çok önemli. Zor bir dönem geçirdik. Kadromdan memnunum" dedi."Antalyaspor'da da istedim, kısmet Rize'ye oldu"Takımın Fransız golcüsü Loic Remy için övgü dolu sözler sarf eden 44 yaşındaki çalıştırıcı, "Remy kadromuzda değerli bir oyuncu, dünyada da marka bir oyuncu. Antalyaspor'da da onu çok istemiştim, olmadı. Kısmet Rize'ye oldu" şeklinde konuştu.Remy'nin kapısından döndüğü takım: Görüştüler ama olmadı"Futbolculuk kariyerimde Remy ile karşılaşmak isterdim"Tomas, "Bir savunma oyuncusu olarak Remy'i tutabilir miydiniz?" sorusuna ise şu cevabı verdi:"Remy ile karşılaşmak isterdim. İtalya'da oynarken yıldız oyuncularla karşılıklı oynadım. Vieri, Zidane ve Ronaldo ile karşılıklı oynadım. Düşünüyorum da Remy ile de karşılıklı oynamak isterdim. Zor soru ama İtalya'da büyük yıldızlarla oynadım. Konsantre olunca onu tutabilirdim." "Rizespor'un iyi gidişi sürecek"Rizespor'un yakaladığı iyi gidişatının devam edeceğini vurgulayan Stjepan Tomas, "Rizespor'un iyi gidişi devam edecek. Topa sahip olmak istiyoruz. Ofansif futbol oynatmak istiyorum. Son 2 lig maçında savunmamızı da geliştirdik. Hem Sivasspor hem de Kayserispor maçlarında gol yemedik. Savunmamızı daha geliştirdiğimizde daha iyi olacak" açıklamasında bulundu.Süper Lig'in golcüsü koronavirüse yakalandı"Başakşehir toparladı, Galatasaray iyi gidiyor"Süper Lig'de her takımın birbirini yenebilecek güçte olduğunu söyleyen Tomas, "Zor bir lig, 40 hafta var, 21 takım var ve iyi takımlar iyi transfer yaptı. Mesela Fenerbahçe 18 oyuncu aldı ve iyi bir takım kurdu. Başakşehir toparladı, Galatasaray iyi gidiyor. Sürpriz olarak Alanyaspor lider ve iyi gidiyorlar. Bizim için önemli olan maç maç bakmak ve 3 puan almak" dedi."Ocak ayında 1-2 transfer olabilir"Şu anda transfer için karar vermenin erken olduğunu kaydeden Tomas, "Şu an transferde ihtiyacı konuşmak için erken. Biz sezon başında geniş bir kadro kurmuştuk. Gidişata ve performanslara göre 1-2 transfer yapabiliriz" ifadelerini kullandı."Hedef Türkiye Kupası"Bu sezon Ziraat Türkiye Kupası'nın hedeflediklerini aktaran Stjepan Tomas, sözlerini şöyle tamamladı:"Bu sezon geniş bir kadro kurduk. Okan hoca ile birlikte Akhisarspor'da kupayı kazandık. Hedef, bu sene kurulan kadro ile Türkiye Kupası'nı kazanmak."Türkiye Kupası'nda eşleşmeler belli oldu: İşte Fenerbahçe'nin rakibi

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