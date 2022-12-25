Spor Ryan Babelden Halil Umut Meler paylaşımı Hiçbir şey öğrenmemiş
FUTBOL FUTBOL

Ryan Babel'den Halil Umut Meler paylaşımı: Hiçbir şey öğrenmemiş

Kariyerini Türkiye'de sürdüren Beşiktaş ve Galatasaray'ın eski futbolcusu Ryan Babel, Trabzonspor-Fenerbahçe maçının hakemi Halil Umut Meler için, "Dünya Kupası'ndan hiçbir şey öğrenmemiş" yorumunda bulundu.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Ryan Babelin Halil Umut Meler ile ilgili paylaşımı
Halil Umut Meler

1. Lig'de Eyüpspor forması giyen Ryan Babel, Trabzonspor-Fenerbahçe maçının hakemi Halil Umut Meler'i eleştirdi.

Derbi oynanırken sosyal medya hesabından paylaşım yapan Hollandalı yıldız, "Trabzonspor maçını izliyorum. Türk hakemleri Dünya Kupası'ndan hiçbir şey öğrenmemiş. Oyunu oynat... 3 dakikada bir oyun duruyor" ifadelerini kullandı.

Babel'in bu hakem eleştirisi nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edilebileceği belirtiliyor.

İşte Babel'in paylaşımı

ÖZET | Trabzonspor-Fenerbahçe: 2-0
SPOR
ÖZET | Trabzonspor-Fenerbahçe: 2-0

Rıdvan Dilmen: Trabzonspor tarihi farkı kaçırdı
SPOR
Rıdvan Dilmen: Trabzonspor tarihi farkı kaçırdı

Adana Demirspor-Fatih Karagümrük

Adana Demirspor-Fatih Karagümrük
Alnınızdan öpüldünüz

'Alnınızdan öpüldünüz'

​Trabzon'da yerel gazete manşetlerini derbi galibiyeti süsledi.
Liderlik aşkına

Liderlik aşkına

Galatasaray zirve için bugün sahaya çıkıyor.
'Trabzonspor tarihi <br>farkı kaçırdı'

'Trabzonspor tarihi
farkı kaçırdı'

Rıdvan Dilmen Trabzonspor-Fenerbahçe maçını yorumladı.
Akyazı'da <br>tek başına

Akyazı'da
tek başına

Fenerbahçeli futbolcunun Trabzonspor maçı sonrası görüntüsü dikkati çekti.
Derbi Fırtına'nın

Derbi Fırtına'nın

​Trabzonspor sahasında Fenerbahçe'yi 2-0 mağlup etti.
'Yalan beyanda bulunuyor'

'Yalan beyanda bulunuyor'

​Güvenlik görevlisi, Mert Hakan'dan şikayetçi olacak.
'Zirveye oynar'

'Zirveye oynar'

​Başkan Ağaoğlu derbi galibiyeti ardından konuştu.
'İyi bir galibiyet aldık'

'İyi bir galibiyet aldık'

​Abdullah Avcı, Fenerbahçe maçını değerlendirdi.
'10 kişi kalınca <br>işler değişiyor'

'10 kişi kalınca
işler değişiyor'

​Jorge Jesus, Trabzonspor mağlubiyetini değerlendirdi.
'Airport this way'

'Airport this way'

Trabzonspor'dan Fenerbahçe'ye gönderme
Cezalı duruma düştü

Cezalı duruma düştü

​Crespo, Hatay maçında forma giyemeyecek.
'Her Trabzonspor maçında...'

'Her Trabzonspor maçında...'

​Mert Hakan, Trabzonspor mağlubiyetinin ardından iddialı konuştu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.