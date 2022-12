Ryan Babel'den Halil Umut Meler paylaşımı: Hiçbir şey öğrenmemiş

1. Lig'de Eyüpspor forması giyen Ryan Babel, Trabzonspor-Fenerbahçe maçının hakemi Halil Umut Meler'i eleştirdi.

Derbi oynanırken sosyal medya hesabından paylaşım yapan Hollandalı yıldız, "Trabzonspor maçını izliyorum. Türk hakemleri Dünya Kupası'ndan hiçbir şey öğrenmemiş. Oyunu oynat... 3 dakikada bir oyun duruyor" ifadelerini kullandı.

Babel'in bu hakem eleştirisi nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edilebileceği belirtiliyor.

İşte Babel'in paylaşımı

Looking at the Trabzon game… Turkish referees learned nothing from the World Cup smh…play on man.. every 3 minutes the game stops.. — Ryan Babel (@Ryanbabel) December 24, 2022

