ÖZET | Trabzonspor-Fenerbahçe: 2-0

Dünya Kupası'nın ardından Süper Lig yeniden başladı ve Trabzonspor sahasında Fenerbahçe'yi konuk etti. Mücadeleyi bordo mavili takım, 61. dakikada Maxi Gomez ve 90+11. dakikada Trezeguet'nin attığı gollerle 2-0 kazandı. Ayrıca Fenerbahçe'de Crespo 57. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Alınan bu sonucun ardından Trabzonspor puanını 26'ya yükseltti. Fenerbahçe ise 29 puanda kaldı. Gelecek hafta Bordo mavili takım deplasmanda Fatih Karagümrük ile karşılaşacak. Fenerbahçe ise sahasında Hatayspor'u konuk edecek.

Trabzonspor-Fenerbahçe maç özeti

13. dakikada İrfan Can Kahveci'nin ceza alanı sağ çaprazından şutunda, kaleci Uğurcan Çakır'ı geçen top üst direkten döndü. Daha sonra savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.

36. dakikada Arao'nun soldan ortasında, ceza alanı içinde iyi yükselen King'in kafa vuruşunda, top direğin yanından auta çıktı.

37. dakikada sağdan ceza alanına giren Ferdi Kadıoğlu'nun yakın mesafeden şutunda, araya giren Hugo'ya çarpan top kornere gitti.

44. dakikada Visca'nın sağdan ortasında arka direkte iyi yükselen Hugo'nun kafa vuruşunda, kaleci Altay Bayındır topa sahip oldu.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz tamamlandı.

54. dakikada Visca'nın ceza alanı sağ çaprazından şutunda, kaleci Altay Bayındır'ın çeldiği topu, altıpas içinde Gomez tamamlamak istedi ama araya giren Szalai, büyük bir tehlikeyi önledi.

57. dakikada Abdülkadir Ömür'e yaptığı faul sonrası ikinci sarı kartını gören Crespo, kırmızı kart ile oyun dışı kaldı.

61. dakikada Trabzonspor golü buldu. Bakasetas'ın orta alandan pasında savunmanın arkasında topla buluşan Gomez, sol çaprazdan ceza alanına girdi. Kaleci Altay Bayındır ile karşıya kalan bu futbolcunun yerden plase vuruşunda, meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-0

71. dakikada sağ taraftan Visca'nın pasında ceza çizgisi gerisinde Trezeguet'in yerden sert şutunda, top direğin yanından auta gitti.

85. dakikada Hamsik'in pasında ceza alanı içinde Trezeguet'in dönerek vuruşunda, kaleci Altay Bayındır yatarak topu kontrol etti.

89. dakikada Bardhi'nin pasında, savunmanın arkasında topla buluşan Umut Bozok'un şutunda top üsten auta gitti.

90 6. dakikada savunmanın arkasında topla buluşan Umut Bozok'un şutunda, kaleci Altay Bayındır topu güçlükle çeldi.

90+11. dakikada Djaniny'in pasında, ceza alanı sol çaprazında Trezeguet'in şutunda, top kaleci Altay Bayındır'ın sol üst köşesinden filelere gitti: 2-0

Trabzonspor, karşılaşmadan 2-0 galip ayrıldı.

Trabzonspor-Fenerbahçe maç özeti izle

Trabzonspor-Fenerbahçe maçının özetini izlemek için tıklayınız.