Rıdvan Dilmen: Trabzonspor tarihi farkı kaçırdı

Süper Lig'in 15. haftasında Trabzonspor, sahasında konuk ettiği Fenerbahçe'yi 2-0 mağlup etti. Bordo-mavili takım, bu sonuçla lider Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını 3'e indirerek şampiyonluk yolundaki iddiasını ortaya koydu.

Rıdvan Dilmen, maçın ardından TV8,5'ta mücadeleyi değerlendirdi. Dilmen Trabzonspor'un tarihi farkı kaçırdığını ifade etti.

Rıdvan Dilmen'in Trabzonspor-Fenerbahçe maçıyla ilgili yorumları şöyle:

"Maç 7'ye giderdi"

"Futbol bir oyun. Bugünkü oyuna baktığımız zaman maç 11'e 10 kaldığında Altay direnemedi artık. Maç 7'ye falan giderdi. 4 tane çok net pozisyonu vardı Trabzonspor'un."

"Jesus çok kötü hazırlanmış"

"Fenerbahçe oyun disiplininden tamamen kopmuştu. Abdullah Avcı'nın tercihlerini konuşuruz ama Fenerbahçe için konuşursak Jorge Jesus çok kötü hazırlanmış maça. King'in pozisyonu dışında pozisyon yok. Ona rağmen 35 dakika falan iyi oynadı."

Jorge Jesus: "Güçlü bir rakibe karşı oynayacağımızı biliyorduk. Trabzonspor'un da liderlik hırsı var. Geçen yılın şampiyonu. 11'e 11 gidene kadar aslında maç dengeliydi. Mağlubiyetleri hep 10 kişi kaldığımızda aldık" pic.twitter.com/VGdC2A6Mu6 REKLAM December 24, 2022

"Ben Valencia'yı seçerim"

"Batshuayi'yi beğenmeme rağmen ilk önce Valencia'yı seçerim. Katar'dan yüksek moralle geldi. Fiziken de mental anlamda da fit durumda. Çok güzel bir özelliği de kanatta oynayabiliyor olması. Batshuayi'nin böyle bir özelliği yok. Forvetlerin ortasında kayboldu."

"Crespo beni hayal kırıklığına uğrattı"

"Devrede iki değişiklik yapması gerekiyordu Jesus'un. Kırmızıya kadar gelen 12 dakikayı boşuna oynadı. Crespo kart görmese de iyi oynayamıyordu. Beni hayal kırıklığına uğratan bir performansı vardı. Çok anlamsız bir hareket yaptı. Jesus 52'de düşündüğünü devrede yapacaktı."

"Bu maçı Trabzon'dan önce Jesus'a yazarım"

"Jesus'un lider ruhunu ve farklı bir oyun tarzını benimsemesini beğeniyorum. Bence ilk yarıdan itibaren maçın sonuna kadar bu maçı Trabzon'dan önce Jesus'a yazarım. Bizim hakemlerimizin Dünya Kupası'ndan ders çıkarma ihtimali yok. Bu maç Katar'da olsa en fazla 4 sarı kart çıkar. Oyuncuyu tutacaksınız. Crespo yanlış atıldı demiyorum, bunu Jorge Jesus'a yazıyorum."

Fenerbahçe, Trabzonspor maçını isabetli şut atamadan tamamladı. pic.twitter.com/DtSBxzYeyp — SPOR (@yenisafakspor) December 24, 2022

"Serdar'ı asla çıkarmam"

"Özel bir durumu yoksa formasını koyar onunla maça başlarım. Benim gördüğümü o da görmüş. Bu belli, o değişiklik yapılacak zaten. 4'lü savunmaya döndüğünde iki stoper de ağır. Ben olsam asla Serdar'ı çıkarmam."

"Trabzonspor tarihi bir farkı kaçırdı"

"Fenerbahçe aslında 3-4-3'ü iyi oynayan bir takım. Bunun en iyi avantajı da Ferdi ile Osayi. Rossi oyuna girdikten sonra kalemi attım artık. Karma karışık bir şey oldu. Trabzonspor tarihi bir farkı kaçırdı."

Maçın kırılma anı

"Bu maçın devresi maçın kırılma anıydı. Jesus gibi tecrübeli bir hocanın 5 değişiklik hakkı varken, Zajc, Mert Hakan, İsmail Yüksek gibi oyuncuları sahaya sürmeliydi. Jesus aynı dili konuştukları için aman atılma dikkat et diyordur ama edemez. Kötü oynuyorsa çıkaracaksın. Kartı varken hemen almalıydı oyundan. Bu Jorge Jesus'un ikramıydı, Abdullah Avcı'da geri çevirmedi bunu."

"3-4 takım yarışta kalacak"

"Marek Hamsik hamle oyuncusu olmaz. Fizik olarak hazırsa oynamalı. Diğer oyuncuların da performansını artırır. İkinci yarı Fenerbahçe 10 kişi kalmasa tatsız tuzsuz bir maç izlerdik. Kırmızı karta kadar vasat bir maç izledik. Bu maç Trabzonspor için var olma mücadelesiydi. Trabzon doymaz bir daha ister diyordum ama çok düşmüşlerdi. Mayıs'ın ilk haftası tahmin ediyorum ki yine 3-4 takım kalacak yarışta."

"Uzatmaları abartmamak lazım"

"Eğer her duranı bu kadar uzatırsanız kalite düşer. Yarın göreceksiniz 125 dakika oynanan maç göreceksiniz. Abartmamak lazım. Oyun kalitesini yüksek tutabilmek önemli."

"Trabzonspor hak etti"

"Trabzonspor hak ettiği net bir galibiyet aldı. Fenerbahçe özellikle 10 kişi kaldıktan sonra oyunda tutunamadı. Jesus'un bence oyuncuları çok daha iyi bilmesi lazım. Serdar'ın Mert Hakan'ın sarı kartı varsa bir dururum. Bunları oyunda fazla tutmamak lazım."

"VAR kayıtlarını merak ediyorum"

"Trabzonspor hak etti net bir skorla kazandı. Fenerbahçe 10 kişi kaldı oyundan koptu. 0-0'a kitlenmiş bir maçı almayı başardı. Bu maçta VAR kayıtlarını merak ediyorum. VAR müdahale etti mi etmedi. TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi bu konuda konuşuyor. Hakem üç gün önce açıklandı ama 100 kişi Halil Umut Meler derdi. Allah'tan maçta bir olay olmadı. Serkan Çimen Meler'in yardımcısıydı. Bugüne kadar Avrupa da dahil hiç bu yardımcı ile maça çıkmamış. Bayram değil seyran değil bu maça atıyorsun. Şeffaflıktan bahsediliyorsa ona göre hareket edilmeli."

"Ligin en iyi takımları Fenerbahçe ve Galatasaray"

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"Jorge Jesus'un çok siyah-beyaz hatalar yapmaması lazım. Bu maç çok fazla yaptı. Bu maça rağmen Jesus'un Fenerbahçe'yi şampiyon yapacak kaliteye sahip olduğunu düşünüyorum. Ligin ilk iki sırası şu anda ligin en iyi takımları. Fenerbahçe ve Galatasaray. İkisi de çok iyi takımlar."

Trabzonspor-Fenerbahçe maçında öne çıkan istatistikler👇 pic.twitter.com/lHXIxMnnTN — SPOR (@yenisafakspor) December 24, 2022

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