|
Spor

Başkan takımı sahadan çekmişti: İstanbulspor-Trabzonspor maçıyla ilgili karar verildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Trabzonspor müsabakasında sahadan çekilen İstanbulspor'a 3-0 hükmen mağlubiyetin yanı sıra 3 puan silme cezası verdi.

09:00 - 24/12/2023 Pazar
Güncelleme: 10:13 - 24/12/2023 Pazar
AA
Ecmel Faik Sarıalioğlu'na 90 gün hak mahrumiyeti verildi.
Ecmel Faik Sarıalioğlu'na 90 gün hak mahrumiyeti verildi.

TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, Trabzonspor'u konuk ettiği karşılaşmada sahayı terk etmesinden dolayı İstanbulspor'un 3-0 hükmen mağlup sayıldığı ve ev sahibi takıma 3 puan silme cezası uygulandığı belirtildi.


Sarı-siyahlı kulübün başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu'na ise akreditasyon talimatına aykırı eylemi ve başlamış müsabakadan takımı çekmesi suretiyle gerçekleştirilen sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 90 gün hak mahrumiyeti ve 780 bin lira para cezası verildiği aktarıldı.


Öte yandan, İstanbulspor'un bazı taraftarların neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat gerekçesiyle bir sonraki iç saha maçında cezalı olacağı kaydedildi.






#Süper Lig
#Trabzonspor
#İstanbulspor
#Ecmel Faik Sarıalioğlu
2 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
SSK, Bağkur ve Emekli Sandığı emeklilerine müjde! 7.500 TL maaş alanların yüzünü güldürecek hamle geliyor