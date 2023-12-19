Birkaç oyuncu soyunma odasına yöneldi. Bazı oyuncular sahada kalarak başkanı ikna etmeye çalışmasına rağmen yönetim ısrarla oyuncuları soyunma odasına yolladı.

Trabzonspor 68.dakikada bulduğu golle birlikte İstanbulspor karşısında Onuachu'nun kafa golüyle 2-1 öne geçti. İstanbulsporlu oyuncular ise golden önce pozisyonda faul olduğunu belirterek yoğun itirazda bulundular. Hakem Ali Şansalan, VAR'ı dinledikten sonra golün temiz olduğunu belirterek orta noktayı işaret etti.