Trendyol Süper Lig 17. hafta karşılaşmasında İstanbulspor sahasında Trabzonspor'u ağırladı.
Karşılaşmanın 73.dakikasında İstanbulspor yönetimi, maç devam ederken saha kenarına geldi. Oyunculara topu dışarı atmalarını söyleyerek soyunma odasına gönderdi.
Birkaç oyuncu soyunma odasına yöneldi. Bazı oyuncular sahada kalarak başkanı ikna etmeye çalışmasına rağmen yönetim ısrarla oyuncuları soyunma odasına yolladı.
İstanbulspor neye itiraz etti?
Trabzonspor 68.dakikada bulduğu golle birlikte İstanbulspor karşısında Onuachu'nun kafa golüyle 2-1 öne geçti. İstanbulsporlu oyuncular ise golden önce pozisyonda faul olduğunu belirterek yoğun itirazda bulundular. Hakem Ali Şansalan, VAR'ı dinledikten sonra golün temiz olduğunu belirterek orta noktayı işaret etti.