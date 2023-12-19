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Spor

İstanbulspor Başkanı takımı sahadan çekti: Maç 73. dakikada durdu

İstanbulspor - Trabzonspor maçının ikinci yarısında Onuachu'nun attığı gol sonrası İstanbulspor Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu, takımı maçın 73. dakikasında sahadan çekti. Bazı oyuncular sahada kalarak başkanı ikna etmeye çalışmasına rağmen yönetim ısrarla oyuncuları soyunma odasına yolladı. Karşılaşma için Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) kararını verecek.

21:36 - 19/12/2023 Salı
Güncelleme: 22:11 - 19/12/2023 Salı
Yeni Şafak
İstanbulspor-Trabzonspor maçı yarıda kaldı.
İstanbulspor-Trabzonspor maçı yarıda kaldı.

Trendyol Süper Lig 17. hafta karşılaşmasında İstanbulspor sahasında Trabzonspor'u ağırladı.


Karşılaşmanın 73.dakikasında İstanbulspor yönetimi, maç devam ederken saha kenarına geldi. Oyunculara topu dışarı atmalarını söyleyerek soyunma odasına gönderdi.


Birkaç oyuncu soyunma odasına yöneldi. Bazı oyuncular sahada kalarak başkanı ikna etmeye çalışmasına rağmen yönetim ısrarla oyuncuları soyunma odasına yolladı.


İstanbulspor-Trabzonspor maçıyla ilgili kararı Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) verecek.

İstanbulspor neye itiraz etti?

Trabzonspor 68.dakikada bulduğu golle birlikte İstanbulspor karşısında Onuachu'nun kafa golüyle 2-1 öne geçti. İstanbulsporlu oyuncular ise golden önce pozisyonda faul olduğunu belirterek yoğun itirazda bulundular. Hakem Ali Şansalan, VAR'ı dinledikten sonra golün temiz olduğunu belirterek orta noktayı işaret etti.


Yayıncı kuruluşun aktardığı bilgiye göre;
Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan da sahaya geldi. İki başkan konuştu, Sarıalioğlu ise kararından vazgeçmeyeceğini çevresine söyleyerek kararından vazgeçmedi.


İstanbulspor As Başkanı Ömer Saral'ın tweeti:

Trabzonspor'un paylaşımı:





#Süper Lig
#İstanbulspor
#Trabzonspor
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İstanbulspor - Trabzonspor maçı yarıda kaldı: Başkan Ecmel Faik Sarıalioğlu takımını sahadan çekti