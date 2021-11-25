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Sahayı karıştıranlara iki maç ceza

Ayazağaspor-Albayrakspor arasında oynanan maçta yaşanan olaylarla ilgili cezalar belli oldu. Ayazağasporluların hakeme fiziki saldırıda bulunduğu karşılaşmada kulübe sadece iki maç saha kapatma cezası verildi. Maç sonrası çıkan kavgada direkt kırmızı kart gören futbolcuların da 1 maç ceza alması şaşırttı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Sahayı karıştıranlara iki maç ceza
Ayazağasporlu yönetici orta hakeme yumruklu saldırıda bulunmuştu.

Süper Amatör Ligi 8. Grup'ta Ayazağaspor ile Albayrakspor arasında oynanan ve 1-1 berabere biten maçın ardından yaşanan olaylarla ilgili cezalar açıklandı.

Mücadele sonrası hakeme saldıran Ayazağasporlu yönetici Şenol Çakır'a 1 yıl, teknik direktör Mert Tay'a 15 gün (2 maç) ceza verildi.

Karşılaşmanın ardından çıkan kavgada kırmızı kart gören Ayazağasporlu futbolculardan Nurullah Dağaşan ile Mehmet Aslan 3'er, Mert Metin ve Murat Tan ise 1'er maç ceza aldı.

Ayazağaspor Kulübü'ne de bütün yaşananların ardından sadece 2 maç saha kapatma cezası verilmesi tepki çekti.

Ayrıca çıkan kavga sonrası direkt kırmızı kart gören futbolculardan Mert ve Murat'a 1 maç ceza verilmesi şaşırttı.

Süper Amatör Lig maçında hakeme yumruklu saldırı
SPOR
Süper Amatör Lig maçında hakeme yumruklu saldırı


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