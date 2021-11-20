Süper Amatör Lig maçında hakeme yumruklu saldırı

Ayazağasporlu bir yönetici orta hakeme yumruklu saldırıda bulundu.

Süper Amatör Ligi 8. Grup mücadelesinde Ayazağaspor ile Albayrakspor karşı karşıya geldi. Son dakikaları yüksek tansiyonda oynanan maçta Albayrakspor’un attığı beraberlik golü sonrası yaşanan sevince Ayazağasporlu taraftarlar tepki gösterdi.

Maç erken bitti

Uzun süren tartışmaların ardından iki takım futbolcuları saha içinde gerginlik yaşarken karşılaşmanın hakemi mücadeleyi erken bitirmek zorunda kaldı.

Maçın bitiş düdüğüyle birlikte sahaya girmek isteyen taraftarlar engellenmeye çalışılsa da Ayazağasporlu bir yönetici koşarak sahanın içine girdi ve orta hakeme yumruklu saldırıda bulundu.

Hakemler şikayetçi oldu

Saldırıya uğrayan hakemler yaşanan olaylarla ilgili detaylı rapor tutarken maç sonunda ise karakola giderek saldırıda bulunan kişi hakkında suç duyurusunda bulundu.

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Alınan önlemler yetersiz

Maç sonrası çıkan olaylar nedeniyle konuk ekip Albayrakspor dakikalarca sahanın içinde bekleyerek gerginliğin yatışmasını bekledi. Emniyet güçlerinin az olması nedeniyle güvenlik önlemlerinin yetersiz kaldığı görülürken kırmızı beyazlılar yaklaşık 1 buçuk saat sonra stadyumdan ayrıldı.

Emniyet güçlerinin az olması nedeniyle Albayrakspor yaklaşık 1 buçuk saat sonra stadyumdan ayrıldı.