Salih Uçan'dan Şenol Güneş'e sitem: "Büyük hayal kırıklığı yaşıyorum"

Salih Uçan bu sezon Süper Lig'de çıktığı 35 maçta 2 gol atarken, 6 da asist yaptı.

Süper Lig'de sezonun flaş oyuncularından olan Salih Uçan, EURO 2020 kadrosuna çağrılmaması hakkında bir açıklama yayımladı.

"İki senedir iyi futbol sergilediğimi düşünüyorum"

Hayal kırıklığı yaşadığını belirten 27 yaşındaki futbolcu, "Milli takım formasını giymek benim için her zaman büyük bir onur. Elbette teknik ekibin kararlarına saygı duyuyorum ancak büyük de bir hayal kırıklığı yaşıyorum. İki senedir iyi futbol sergilediğimi düşünüyorum. Yüzüme aldığım darbeyle ilgili durumu atlattım. Antrenmanlarıma kaldığım yerden devam ediyorum. Zoru severim, pes etmek yok, mücadeleye devam" ifadelerini kullandı.

🇹🇷❤️ pic.twitter.com/9RqThmulbA REKLAM May 14, 2021

Şenol Güneş: "Salih Uçan sakat"

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, kadroyu açıkladığı basın toplantısında Salih Uçan'la ilgili soruya şu cevabı verdi;

"Salih Uçan sakat. Bunu biliyorsunuz. Bizim düşündüğümüz çok isim var. Bütün oyunculara kapımız açık."

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