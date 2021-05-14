EURO 2020 kadromuz açıklandı: Sürpriz isimler var Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) kadrosunu duyurdu. Galatasaray'dan Halil Dervişoğlu ve Kerem Aktürkoğlu ile Beşiktaş'tan Rıdvan Yılmaz ilk kez A Milli Takım'a çağrıldı.

Haber Merkezi 14 Mayıs 2021, 11:00 Son Güncelleme: 14 Mayıs 2021, 12:00 Yeni Şafak