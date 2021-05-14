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Spor EURO 2020 kadromuz açıklandı Sürpriz isimler var
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EURO 2020 kadromuz açıklandı: Sürpriz isimler var

Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) kadrosunu duyurdu. Galatasaray'dan Halil Dervişoğlu ve Kerem Aktürkoğlu ile Beşiktaş'tan Rıdvan Yılmaz ilk kez A Milli Takım'a çağrıldı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
EURO 2020 kadromuz açıklandı: Sürpriz isimler var
Milliler 17 Mayıs'ta toplanacak.

Ay-yıldızlı ekibimizin EURO 2020 öncesinde Antalya'da gerçekleştireceği kampın geniş kadrosu açıklandı.

Teknik direktör Şenol Güneş, 17 Mayıs Pazartesi günü toplanmaya başlayacak kampın kadrosunu çevrim içi yaptığı toplantı ile duyurdu.

Kamp kadrosunun 1 Haziran'da 26 oyuncuya düşeceğini ifade eden deneyimli teknik adam, şampiyonanın başlayacağı 11 Haziran'a kadar sakatlık ve hastalık durumunda kadroda sınırsız değişim haklarının bulunduğunu kaydetti.


İşte 30 kişilik A Milli Takım kadromuz:

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