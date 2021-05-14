EURO 2020 kadromuz açıklandı: Sürpriz isimler var

Ay-yıldızlı ekibimizin EURO 2020 öncesinde Antalya'da gerçekleştireceği kampın geniş kadrosu açıklandı.
Teknik direktör Şenol Güneş, 17 Mayıs Pazartesi günü toplanmaya başlayacak kampın kadrosunu çevrim içi yaptığı toplantı ile duyurdu.
Kamp kadrosunun 1 Haziran'da 26 oyuncuya düşeceğini ifade eden deneyimli teknik adam, şampiyonanın başlayacağı 11 Haziran'a kadar sakatlık ve hastalık durumunda kadroda sınırsız değişim haklarının bulunduğunu kaydetti.
İşte 30 kişilik A Milli Takım kadromuz:
A Milli Takım'ın Avrupa Şampiyonası kadrosuna alınmayanlar isimler;
❌Berat Özdemir
❌Salih Uçan
❌Nazım Sangare
❌Caner Erkin
❌Emre Kılınç
❌Adem Büyük
❌Muhammet Demir
A Milli Takım'ın Avrupa Şampiyonası kadrosuna alınmayanlar isimler;