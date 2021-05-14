Şenol Güneş'e Adem Büyük tepkisi

Süper Lig’de 41. hafta geride kalırken Yeni Malatyaspor’da Adem Büyük 16 kez rakip fileleri havalandırdı.

33 yaşındaki futbolcu, ligin en çok gol atan yerli futbolcusu konumunda bulunuyor. Adem Büyük, 16 golün 9’unu penaltıdan kaydederken 3’de asist yaptı.

Yeni Malatyaspor da sosyal medya üzerinden Adem Büyük’ün lig karnesini paylaştı. A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş’in kadroyu açıklamasının ardından yapılan paylaşım dikkati çekerken, Yeni Malatyaspor paylaşımını ’Yorumsuz’ ifadesiyle yayınladı.

🥇Süper Lig’de en çok gol atan Türk oyuncu. 🇹🇷



👕 3️⃣6️⃣maç

⚽ 1️⃣6️⃣gol

🎯 3️⃣ asist

🏃‍♂️ 6️⃣ maçın adamı



👑 Adem Büyük! 👏



Yorumsuz. pic.twitter.com/gN84tyz8Rp REKLAM May 14, 2021

Şenol Güneş'in açıkladığı 30 kişilik kadro