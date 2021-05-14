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Şenol Güneş'e Adem Büyük tepkisi

Yeni Malatyaspor, A Milli Takım'a davet edilmeyen Adem Büyük’ün lig karnesini sosyal medya üzerinden paylaştı.

Haber Merkezi İHA
Şenol Güneşe Adem Büyük tepkisi
A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, EURO 2020 kamp kadrosunu online toplantıda açıkladı.

Süper Lig’de 41. hafta geride kalırken Yeni Malatyaspor’da Adem Büyük 16 kez rakip fileleri havalandırdı.

33 yaşındaki futbolcu, ligin en çok gol atan yerli futbolcusu konumunda bulunuyor. Adem Büyük, 16 golün 9’unu penaltıdan kaydederken 3’de asist yaptı.

Yeni Malatyaspor da sosyal medya üzerinden Adem Büyük’ün lig karnesini paylaştı. A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş’in kadroyu açıklamasının ardından yapılan paylaşım dikkati çekerken, Yeni Malatyaspor paylaşımını ’Yorumsuz’ ifadesiyle yayınladı.

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