Şampiyon Başakşehir kasasını doldurdu: Dev gelir

Başakşehir, Süper Lig'in 6. şampiyonu olarak adını Türk futbol tarihine yazdırdı. Turuncu-lacivertliler kazandığı bu şampiyonlukla önemli bir gelirin de sahibi oldu. Başakşehir'in ne kadar kazandığıyla ilgili detaylar haberimizde.
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Süper Lig'in 33. haftasında Hes Kablo Kayserispor'u 1-0 yenen Medipol Başakşehir, 2019-2020 sezonunun bitimine bir hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.
Başakşehir ne kadar kazandı?
Süper Lig'de mücadele ettiği için 38 milyon lira ''ayak bastı'' parası alan Medipol Başakşehir, 68 milyon lirayı bulan performans priminin de sahibi oldu. Turuncu-lacivertli takım, şampiyonluk primi olarak 36 milyon lirayı daha kasasına koyacak.
UEFA Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan katılma hakkını kazanan Medipol Başakşehir, katılım ve yayın gelirleriyle birlikte UEFA'dan yaklaşık 20 milyon euro gibi bir geliri de kasasına koyacak. UEFA Avrupa Ligi'nde de yoluna devam eden ve son 16 turu rövanş maçında Danimarka ekibi Kopenhag'ın karşısına çıkacak Medipol Başakşehir, şu ana kadar kasasına 13 milyon euro koymuş durumda. Evinde oynadığı ilk maçı kazanan turuncu-lacivertliler, çeyrek finale kalması halinde 1,5 milyon euro daha gelir elde edecek. Medipol Başakşehir'in, bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nden kazandığı rakam yaklaşık 115 milyon lirayı bulacak.
Toplam 420 milyon lira
Tüm bunlar toplandığında Medipol Başakşehir yaklaşık 420 milyon liralık bir gelirin sahibi olacak.
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