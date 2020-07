Şampiyon Başakşehir kasasını doldurdu: Dev gelir

Süper Lig'in 33. haftasında Hes Kablo Kayserispor'u 1-0 yenen Medipol Başakşehir, 2019-2020 sezonunun bitimine bir hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.

Başakşehir ne kadar kazandı?

Süper Lig'de mücadele ettiği için 38 milyon lira ''ayak bastı'' parası alan Medipol Başakşehir, 68 milyon lirayı bulan performans priminin de sahibi oldu. Turuncu-lacivertli takım, şampiyonluk primi olarak 36 milyon lirayı daha kasasına koyacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan katılma hakkını kazanan Medipol Başakşehir, katılım ve yayın gelirleriyle birlikte UEFA'dan yaklaşık 20 milyon euro gibi bir geliri de kasasına koyacak. UEFA Avrupa Ligi'nde de yoluna devam eden ve son 16 turu rövanş maçında Danimarka ekibi Kopenhag'ın karşısına çıkacak Medipol Başakşehir, şu ana kadar kasasına 13 milyon euro koymuş durumda. Evinde oynadığı ilk maçı kazanan turuncu-lacivertliler, çeyrek finale kalması halinde 1,5 milyon euro daha gelir elde edecek. Medipol Başakşehir'in, bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nden kazandığı rakam yaklaşık 115 milyon lirayı bulacak.

Toplam 420 milyon lira

Tüm bunlar toplandığında Medipol Başakşehir yaklaşık 420 milyon liralık bir gelirin sahibi olacak.

Şampiyon Başakşehir Süper Lig'in 33. haftasında Trabzonspor sahasında Konyaspor'a 4-3 mağlup oldu. Bu maç sonrasında Başakşehir, Kayserispor mücadelesi oynanırken şampiyonluğunu ilan etti. 2019/2020 Cemil Usta Sezonu şampiyonu Medipol Başakşehir oldu.Aynı saatte oynanan karşılaşmada Medipol Başakşehir sahasında Kayserispor'u 1-0 mağlup etti. Şampiyon Başakşehir'e galibiyeti getiren golü 19. dakikada Mahmut Tekdemir attı.Süper Lig'de şampiyon olan takım kaç para kazanacak?Süper Lig'in 6. şampiyonu BaşakşehirBaşakşehir, 1959 yılında oynanmaya başlayan Süper Lig’de şampiyon olan Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor ve Bursaspor’dan sonra 6. farklı kulüp oldu. Okan Buruk’un takımı, aynı zamanda Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe’nin ardından İstanbul’dan çıkan 4. şampiyon olarak da adını tarihe yazdırdı.Ligin ilk şampiyonu Fenerbahçe olurken, 22 ile en çok kazanan ise Galatasaray olarak dikkat çekiyor. Ligde Fenerbahçe’nin 19, Beşiktaş’ın 15, Trabzonspor’un 6 ve Bursaspor’un 1 şampiyonluğu bulunuyor.Fenerbahçe ilk Süper Lig şampiyonluğunu 1959 yılında, Beşiktaş 1960, Galatasaray 1962, Trabzonspor 1976 ve Bursaspor da 2010 yılında yaşadı.🏆 ŞAMP1YON MEDİPOL BAŞAKŞEHİR 🏆 👊🏻 #TürkiyeninYeniŞampiyonu 🦉 pic.twitter.com/p4yo9Gv6dP— İstanbul Başakşehir (@ibfk2014) July 19, 2020 Başakşehir-Kayserispor maçı karanlığa büründü: VAR bağlantısı kesildiSüper Lig'de ateş hattında inanılmaz çekişme: Ankaragücü ilk düşen takım oldu

Başakşehir'in UEFA Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek ve yarı final kura çekimleri gerçekleştirildi.Son 16 turu ilk maçında 1-0 mağlup ettiği Danimarka'nın Kopenhag takımını elemesi halinde UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek finale yükselecek Medipol Başakşehir'in muhtemel rakipleri de bu kurada belli oldu.Temsilcimiz, üst tura çıkması halinde Manchester United-LASK eşleşmesinin galibiyle oynayacak. İlk maçı Manchester United 5-0 kazanmıştı.Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi'nde yarı finale yükselmesi halinde ise Wolverhampton-Olympiakos ile Roma-Sevilla eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final eşleşmeleriWolfsburg-Shakhtar Donetsk / Frankfurt-BaselLask LINZ-Manchester United / Başakşehir-KopenhagInter-Getafe / Rangers-Bayer LeverkusenOlympiakos-Wolverhampton / Sevilla - RomaYarı final eşleşmeleriWolves-Olympiakos / Roma-Sevilla vs LASK-Manchester United / Başakşehir-KopenhagInter - Getafe / Glasgow Rangers-Bayer Leverkusen vs Wolfsburg-Shakhtar Donetsk / Eintracht Frankfurt-BaselUEFA Şampiyonlar Ligi'nde eşleşmeler belli oldu🔥 The #UELdraw is complete 🔥2020 #UEL winners will be ______ 🏆 pic.twitter.com/ncyIFYKhlC— UEFA Europa League (@EuropaLeague) July 10, 2020 Avrupa Ligi kupası Köln'de sahibini bulacak2019-20 sezonu UEFA Avrupa Ligi'ne çeyrek final turundan itibaren Köln, Duisburg, Düsseldorf ve Gelsenkirchen kentleri ev sahipliği yapacak.Turnuvanın çeyrek final maçları 10-11 Ağustos, yarı final maçları 16-17 Ağustos ve final mücadelesi ise Köln Stadı'nda 21 Ağustos'ta yapılacak.Yeni tip koronavirüs nedeniyle ertelenen son 16 turu karşılaşmaları 5-6 Ağustos tarihlerinde oynanacak.A reminder of the #UEL top scorers... ⚽️🔥#UELdraw— UEFA Europa League (@EuropaLeague) July 10, 2020