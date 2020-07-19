Süper Lig'in 33. haftasında Trabzonspor sahasında Konyaspor'a 4-3 mağlup oldu. Bu maç sonrasında Başakşehir, Kayserispor mücadelesi oynanırken şampiyonluğunu ilan etti. 2019/2020 Cemil Usta Sezonu şampiyonu Medipol Başakşehir oldu.

Aynı saatte oynanan karşılaşmada Medipol Başakşehir sahasında Kayserispor'u 1-0 mağlup etti. Şampiyon Başakşehir'e galibiyeti getiren golü 19. dakikada Mahmut Tekdemir attı.

Süper Lig'de şampiyon olan takım kaç para kazanacak? Süper Lig'in 33. haftasında Hes Kablo Kayserispor'u konuk edecek lider Medipol Başakşehir, maçtan galibiyetle ayrılması halinde şampiyonluğun yanı sıra büyük bir maddi gelirin de sahibi olacak.Turuncu-lacivertli takım, elde edeceği şampiyonlukla hem Süper Lig'in altıncı şampiyonu olarak adını tarihe yazdıracak hem de önemli miktarda bir para kazanacak.Süper Lig'de mücadele ettiği için lige giriş parası alan, galibiyet ve beraberliklerden performans primleri kazanan Medipol Başakşehir, şampiyonluk ödülünü de kasasına koyacak.Süper Lig'de mutlu sona ulaşması halinde UEFA Şampiyonlar Ligi'nde doğrudan mücadele edecek Medipol Başakşehir'in, bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde elde ettiği gelirle kazancı yaklaşık 420 milyon lirayı bulacak.2019/2020 sezonunda şampiyon olan takım kaç para kazanacak?Süper Lig'de mücadele ettiği için 38 milyon lira ''ayak bastı'' parası alan Medipol Başakşehir, Hes Kablo Kayserispor maçını da kazandığı takdirde toplamda 68 milyon lirayı bulan performans priminin de sahibi olacak.Turuncu-lacivertli takım, mutlu sona ulaşması durumunda şampiyonluk primi olarak 36 milyon lirayı daha kasasına koyacak. Medipol Başakşehir, ligdeki son maçında da Kasımpaşa'yı yenmesi halinde toplam 145 milyon lira gelir elde edecek.Lig yarışında ipi göğüslemesi durumunda UEFA Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan katılma hakkını kazanacak Medipol Başakşehir, katılım ve yayın gelirleriyle birlikte UEFA'dan yaklaşık 20 milyon avro gibi bir geliri de kasasına koyacak. Turuncu-lacivertlilerin alacağı galibiyet ve beraberliklerle de bu rakamı artırma şansı olacak.UEFA Avrupa Ligi'nde de yoluna devam eden ve son 16 turu rövanş maçında Danimarka ekibi Kopenhag'ın karşısına çıkacak Medipol Başakşehir, şu ana kadar kasasına 13 milyon avro koymuş durumda. Evinde oynadığı ilk maçı kazanan turuncu-lacivertliler, çeyrek finale kalması halinde 1,5 milyon avro daha gelir elde edecek. Medipol Başakşehir'in, bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nden kazandığı rakam yaklaşık 115 milyon lirayı bulacak.Tüm bunlar toplandığında Medipol Başakşehir yaklaşık 420 milyon liralık bir gelirin sahibi olacak. Turuncu-lacivertli takımın kazanacağı bu paraya sponsorluklar ve maç günü gelirleri dahil değil.Süper Lig küme düşme hattında son durum: Kalan maçlar ve puan tablosu2017-2018 sezonunda şampiyon olan takımın kazandığı ücretler-Şampiyon direkt olarak Devler Ligi'ne katılacağı için ayak bastı parası, yayın-tribün geliri ve puan bonuslarıyla birlikte kazanç yaklaşık 40 milyon Euro'yu (200 milyon lira) bulacak.-Sezonu zirvede bitirecek takım, sıralama bonusu olarak yaklaşık 30 milyon lira alacak. TFF'nin Süper Lig'e ayak bastı parası olarak ödediği para ise 30 milyon lira.-TFF bu sezon, geçmiş şampiyonluk başına 2.7 milyon lira verecek. Eğer üç büyüklerden biri şampiyon olursa 55-60 milyon lira arasında bir kazanç elde edecek.-Bu sezon takımlar galibiyette 2.2 milyon, beraberlikte ise 1.1 milyon Euro alıyor. Şampiyonluğa ulaşacak olan takım yayın havuzundan da 100 milyon liraya yakın bir gelir elde edecek.-Bu gelirlere tribün ve ürün satışlarından elde edilecek paralar da eklendiğinde toplam rakam 650 milyon lirayı bulacak. Video: 90 saniyede Süper Lig senaryolarıGaleri: Süper Lig'de teknik direktörler yabancı sınırı hakkında ne düşünüyor?

Süper Lig'in 6. şampiyonu Başakşehir

Başakşehir, 1959 yılında oynanmaya başlayan Süper Lig’de şampiyon olan Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor ve Bursaspor’dan sonra 6. farklı kulüp oldu. Okan Buruk’un takımı, aynı zamanda Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe’nin ardından İstanbul’dan çıkan 4. şampiyon olarak da adını tarihe yazdırdı.

Ligin ilk şampiyonu Fenerbahçe olurken, 22 ile en çok kazanan ise Galatasaray olarak dikkat çekiyor. Ligde Fenerbahçe’nin 19, Beşiktaş’ın 15, Trabzonspor’un 6 ve Bursaspor’un 1 şampiyonluğu bulunuyor.

Fenerbahçe ilk Süper Lig şampiyonluğunu 1959 yılında, Beşiktaş 1960, Galatasaray 1962, Trabzonspor 1976 ve Bursaspor da 2010 yılında yaşadı.

🏆 ŞAMP1YON MEDİPOL BAŞAKŞEHİR 🏆



👊🏻 #TürkiyeninYeniŞampiyonu 🦉 pic.twitter.com/p4yo9Gv6dP — İstanbul Başakşehir (@ibfk2014) July 19, 2020

Başakşehir-Kayserispor maçı karanlığa büründü: VAR bağlantısı kesildi Başakşehir'in kazanması halinde şampiyonluğunu ilan edeceği Kayserispor maçında ilginç anlar yaşandı. İstanbul ekibinin 1-0 önde olduğu sırada Fatih Terim Stadı'nda elektrikler kesildi.Karşılaşmada elektriklerin kesilmesinin ardından orta hakemin VAR ile bağlantısı da koptu. Stadyumdaki sorunun giderilmesi için çalışma başlatıldı. Mücadelede futbolcular soğumamak için karanlık sahada ısınma hareketlerini devam ettirdi.Stadyumdaki elektrikler yaklaşık 10 dakika sonra tekrar verilmeye başlandı ve futbolcuların bekleyişi sona erdi. Mücadele kaldığı yerden yeniden oynanmaya devam etti.Başakşehir-Kayserispor maçında elektrikler gitti. pic.twitter.com/FiMiyKHHkM— Radar Video (@VideoRadars) July 19, 2020 Başakşehir-Kayserispor maçı öncesinde dikkat çeken görüntü: Yüzlerce sandalye getirildi

Süper Lig'de ateş hattında inanılmaz çekişme: Ankaragücü ilk düşen takım oldu Süper Lig'in 33. haftasında oynanan maçlarda alınan skorların ardından Ankaragücü, 2019-2020 sezonunda küme düşen ilk takım oldu.Detaylar geliyor...



