Şampiyonlar Ligi: Leipzig Başakşehir maçı saat kaçta hangi kanalda?
Başakşehir Şampiyonlar Ligi'nde açılışı Leipzig ile yapıyor
Medipol Başakşehir, Şampiyonlar Ligi H Grubu ilk maçında bugün deplasmanda RB Leipzig ile karşılaşacak. Turuncu-lacivertliler, böylelikle tarihinde ilk kez Devler Ligi gruplarında mücadele etmiş olacak. Leipzig-Başakşehir maçıyla ilgili bütün detaylarına haberimizden ulaşabilirsiniz.
Haber MerkeziYeni Şafak
Türkiye’yi UEFA Şampiyonlar Ligi’nde temsil eden Başakşehir, H Grubu ilk maçında bugün Almanya temsilcisi Leipzig’e konuk olacak.
Leipzig-Başakşehir maçı saat kaçta, hangi kanalda?
RB Arena’daki karşılaşma TSİ 22.00’de başlayacak. İspanya Futbol Federasyonundan Jesus Gil Manzano’nun yöneteceği maç beIN Sports 1’den naklen yayımlanacak.
İki takımın eksikleri
Başakşehir, tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi gruplarında mücadele edecek. Turuncu-lacivertli ekipte sakatlıkları süren Nacer Chadli, Uğur Uçar ve Okechukwu Azubuike kadroda yer almayacak. Leipzig’de Marcel Sabitzer ve Konrad Laimer sakatlıkları nedeniyle Başakşehir karşısında forma giyemeyecek.
Leipzig Bundesliga'da lider
Alexander Sörloth’un da forma giydiği Alman ekibi, 4 haftası geride kalan Bundesliga’da lider durumda bulunuyor. Gruptaki diğer maçta ise aynı saatte PSG ile Manchester United karşılaşacak.
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