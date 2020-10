Başakşehir Şampiyonlar Ligi'nde açılışı Leipzig ile yapıyor

Türkiye’yi UEFA Şampiyonlar Ligi’nde temsil eden Başakşehir, H Grubu ilk maçında bugün Almanya temsilcisi Leipzig’e konuk olacak.

Leipzig-Başakşehir maçı saat kaçta, hangi kanalda?

RB Arena’daki karşılaşma TSİ 22.00’de başlayacak. İspanya Futbol Federasyonundan Jesus Gil Manzano’nun yöneteceği maç beIN Sports 1’den naklen yayımlanacak.

İki takımın eksikleri

Başakşehir, tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi gruplarında mücadele edecek. Turuncu-lacivertli ekipte sakatlıkları süren Nacer Chadli, Uğur Uçar ve Okechukwu Azubuike kadroda yer almayacak. Leipzig’de Marcel Sabitzer ve Konrad Laimer sakatlıkları nedeniyle Başakşehir karşısında forma giyemeyecek.

Leipzig Bundesliga'da lider





Alexander Sörloth’un da forma giydiği Alman ekibi, 4 haftası geride kalan Bundesliga’da lider durumda bulunuyor. Gruptaki diğer maçta ise aynı saatte PSG ile Manchester United karşılaşacak.