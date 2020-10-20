UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ

Şampiyonlar Ligi: Leipzig Başakşehir maçı saat kaçta hangi kanalda?

Başakşehir Şampiyonlar Ligi'nde açılışı Leipzig ile yapıyor

Medipol Başakşehir, Şampiyonlar Ligi H Grubu ilk maçında bugün deplasmanda RB Leipzig ile karşılaşacak. Turuncu-lacivertliler, böylelikle tarihinde ilk kez Devler Ligi gruplarında mücadele etmiş olacak. Leipzig-Başakşehir maçıyla ilgili bütün detaylarına haberimizden ulaşabilirsiniz.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Son şampiyon Başakşehir, bu sezon Süper Lig'e istediği gibi başlayamadı.

Son şampiyon Başakşehir, bu sezon Süper Lig'e istediği gibi başlayamadı.

Türkiye’yi UEFA Şampiyonlar Ligi’nde temsil eden Başakşehir, H Grubu ilk maçında bugün Almanya temsilcisi Leipzig’e konuk olacak.

Leipzig-Başakşehir maçı saat kaçta, hangi kanalda?

  • RB Arena’daki karşılaşma TSİ 22.00’de başlayacak. İspanya Futbol Federasyonundan Jesus Gil Manzano’nun yöneteceği maç beIN Sports 1’den naklen yayımlanacak.

Başakşehir takımı, maçın oynanacağı RB Arena'da hatıra fotoğrafı çektirdi.
Başakşehir takımı, maçın oynanacağı RB Arena'da hatıra fotoğrafı çektirdi.

İki takımın eksikleri

Başakşehir, tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi gruplarında mücadele edecek. Turuncu-lacivertli ekipte sakatlıkları süren Nacer Chadli, Uğur Uçar ve Okechukwu Azubuike kadroda yer almayacak. Leipzig’de Marcel Sabitzer ve Konrad Laimer sakatlıkları nedeniyle Başakşehir karşısında forma giyemeyecek.

Leipzig Bundesliga'da lider


Alexander Sörloth’un da forma giydiği Alman ekibi, 4 haftası geride kalan Bundesliga’da lider durumda bulunuyor. Gruptaki diğer maçta ise aynı saatte PSG ile Manchester United karşılaşacak.

Medipol Başakşehir, Leipzig mücadelesiyle Avrupa kupalarında 31. karşılaşmasına çıkacak. Turuncu-lacivertli ekip, bugüne dek yaptığı 30 maçta 8 galibiyet, 8 beraberlik ve 14 mağlubiyet yaşadı.
Medipol Başakşehir, Leipzig mücadelesiyle Avrupa kupalarında 31. karşılaşmasına çıkacak. Turuncu-lacivertli ekip, bugüne dek yaptığı 30 maçta 8 galibiyet, 8 beraberlik ve 14 mağlubiyet yaşadı.

Başakşehir ilk galibiyetini deplasmanda Trabzonspor'a karşı aldı
Başakşehir ilk galibiyetini deplasmanda Trabzonspor'a karşı aldı

Süper Lig'in 5. haftasında Trabzonspor sahasında geçtiğimiz sezonu şampiyon tamamlayan Medipol Başakşehir'i konuk etti. Mücadeleyi Başakşehir 32. dakikada İrfan Can ve 54. dakikada Visca'nın attığı gollerle 2-0 kazandı. Bu sonucun ardından Trabzonspor 5 puanda kalırken, Başakşehir ise 4 puana yükseldiGelecek hafta turuncu-lacivertliler sahasında Antalyaspor'u konuk edecek. Trabzonspor ise deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak.Başakşehir 3 puanla tanıştıBaşakşehir, Süper Lig’in 5. haftasında deplasmanda Trabzonspor’u 2-0 yendi. Turuncu-lacivertlilere galibiyeti getiren goller 32’de İrfan Can ve 54. dakikada Edin Visca’dan geldi. Geride kalan 4 haftada sırasıyla Hatayspor, Galatasaray ve Karagümrük’e 2-0’lık skorlarla mağlup olan, Göztepe ile de golsüz berabere kalan Okan Buruk’un takımı, yeni sezonun ilk 3 puanını Trabzon karşısında almış oldu.Başakşehir, ligde son olarak geride kalan sezonun 33. haftasında sahasında Kayserispor’u 1-0 yenerek 3 puan sevinci yaşamıştı.Başakşehir’de sezonun ilk golü İrfan Can’danLigde geride kalan 4 maçta Hatayspor, Galatasaray ve Karagümrük’e 2-0 kaybeden, Göztepe ile de evinde golsüz beraber kalan Başakşehir, 2020-2021 sezonunun ilk golünü bordo-mavili takıma karşı atmış oldu. Mücadelenin 32. dakikasında sahneye çıkan İrfan Can, Lewis Baker’den kaptığı topta ağları sarsarak takımı adına sezon açılışından tam 401 dakika sonra ilk golü kaydetti.Karşılaşmadan dakikalar8. dakikada Baker'in ceza yayı hemen gerisinden sert şutunda yerden seken topu kaleci Mert Günok, yatarak kornere çeldi.10. dakikada Abdülkadir Ömür'ün soldan kullandığı serbest vuruşta, ceza alanı içinde Afobe'nin kafa vuruşunda top kaleci Mert Günok'ta kaldı.16. dakikada Bolingoli'nin soldan ortasında, önce Visca'nın ardından da Demba Ba'nın şutlarında kaleci Uğurcan Çakır tehlikeyi önledi.30. Marlon'un soldan ortasında, ceza alanı içinde Afobe topu Safa Kınalı'ya çıkardı. Bu futbolcunun yerden şutunda kaleci Mert Günok'u geçen top direğin yanından auta çıktı.32. dakikada Medipol Başakşehir, golü buldu. Baker'den kaptığı top ile ceza yayına giren İrfan Can Kahveci'nin şutunda top savunmadan döndü. Dönen topu yine bu futbolcu yerden bir vuruşla kaleci Uğurcan Çakır'ın solundan filelerle buluşturdu: 0-145. dakikada Baker'in ceza sahası dışından sert şutunda kaleci Mert Günok, yerden sekerek üstüne doğru gelen topu çıkardı.Karşılaşmanın ilk yarısı Medipol Başakşehir'in 1-0 üstünlüğüyle kapandı.54. dakikada Medipol Başakşehir, farkı 2'ye çıkardı. Deniz Türüç'ün pasında ceza alanı sağ çaprazında Visca'nın sert şutunda, top üst direğe çarparak filelerle buluştu: 0-276. dakikada Deniz Türüç'ün sağdan kullandığı köşe vuruşunda, altıpas içinde Epureanu'nun vuruşunda kaleci Uğurcan Çakır, topu kornere gönderdi.88. dakikada Baker'in sağdan kullandığı serbest atışta, ceza alanı içinde Edgar Ie'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Mert Günok'ta kaldı.Medipol Başakşehir, karşılaşmadan 2-0 galip ayrıldı.

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