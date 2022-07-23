Spor Scamacca Londra yolcusu
TRANSFER

Scamacca Londra yolcusu

Bir süredir Avrupa'nın dev kulüplerinin peşinde koştuğu Gianluigi Scamacca, West Ham'a transfer oluyor.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Scamacca Londra yolcusu
İtalyan santrforun piyasa değeri 30 milyon Euro.

Geçen sezon iyi bir performans ortaya koyan ve İtalya milli takımında da formayı sırtına geçiren Scamacca için West Ham, Sassuolo ile anlaşmaya vardı.

Bir süredir Juventus'un ilgilendiği, Paris Saint Germain'e transferi için Luis Campos'un yoğun mesai harcadığı Scamacca için mutlu sona ulaşan Ada ekibi, İngiliz basınına göre 23 yaşındaki golcü için Sassuolo'ya 36 milyon Euro bonservis bedeli, 10 milyon Euro da performansa dayalı başarı bonusları ödeyecek. Ayrıca Sassuolo, Scamacca'nın sonraki satışından %10 pay sahibi olacak.

Daha önce açıklama yapan Sassuolo başkanı Giovanni Carnevali de West Ham'ın teklifini doğrularken, oyuncuyu satma ihtiyacı olmadıklarını belirterek 'tok satıcı' görüntüsü çizmişti.

  • İtalyan santrfor, geçtiğimiz sezon Sassuolo formasıyla 38 maçta 16 gol atarken 1 asist yaptı.

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