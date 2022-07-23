Nwakaeme, Hull City ile anlaştı

Trabzonspor ile sözleşmesi sona eren Anthony Nwakaeme, İngiltere Championship ekiplerinden Hull City'ye gidiyor.

Tecrübeli futbolcu, Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu kulüple, yıllık 1.5 milyon euro garanti ücret karşılığında 2 senelik sözleşme imzalayacak.

Nwakaeme, geçtiğimiz sezon şampiyon olan Trabzonspor'da, 32 maçta 15 gol ve 11 asistlik performans sergilemiş ve bordo-mavililerin şampiyonluğuna büyük katkı sunmuştu.

Türkiye'den Hull City'ye giden 4. futbolcu

Hull City, bu transferle birlikte yolu Türkiye'den geçmiş 4. futbolcuyu kadrosuna katmış oldu. İngiltere temsilcisi daha önce Fenerbahçe'den Ozan Tufan ile Allahyar'ı, Antalyaspor'dan ise Doğukan Sinik'i kadrosuna katmıştı. Öte yandan Hull City, bir dönem Malatyaspor'da forma giyen Benjamin Tetteh ile de anlaşma sağladı. Transferin resmiyete dökülmesi halinde Türkiye'den Hull City'ye giden futbolcu sayısı 5'e yükselecek.